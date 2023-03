A James Rodríguez le coquetean desde Brasil: quieren que acompañe a Marcelo en Fluminense

Desde la llegada de James Rodríguez a Olympiacos, el cucuteño ha dado de qué hablar gracias a que ha reencontrado su nivel a punta de asistencias y goles con la camiseta de 'blanquirroja'. En el conjunto de Grecia se reencontró con Marcelo, brasileño con el cual compartió en el Real Madrid, sin embargo, el lateral duró poco en el equipo y fichó por el Fluminense. Ahora la hinchada del 'Flu' le pidió al colombiano en las redes sociales que se una a la escuadra de Río de Janeiro.

"Ven a Fluminense", "¿Marcelo ya te mando un Whatsapp? ¡Ven a 'Flu' genio!", esos fueron los tipos de comentarios que recibió Rodríguez Rubio a través de Instagram para animarlo a fichar por el conjunto de Brasil.

Y es que fue tal la sensación que causaron los aficionados del 'tricolor', que el portal 'Lance' reseño el hecho en Twitter y hasta se refirió al vínculo contractual del volante con el equipo de El Pireo: “Los hinchas del Fluminense invadieron el perfil de James Rodríguez pidiendo que el colombiano viniera a la tricolor. El centrocampista de 31 años está en el Olympiacos y jugó junto a Marcelo. James tiene contrato hasta junio de 2023 y podría firmar un precontrato con otro club”, fue la información que dio el citado medio.

Esta no es la primera vez que el cucuteño suena para el balompié 'carioca', puesto que el año pasado estuvo en la 'esfera' del Botafogo, pero su deseo de volver al 'viejo continente' frustró deseo del club 'albinegro'.

Por ahora, la única realidad es que el colombiano tiene que seguir recuperándose de su lesión, pues ya son dos los partidos que se ha perdido con el Olympiacos. El pasado 13 de febrero, el mediocampista marcó doblete contra Panetolikos y fue clave en dicha victoria por marcador 6-1. Sin embargo, Rodríguez Rubio sintió una molestia y no ha podido retornar al once titular.

El jugador de 31 años no estuvo frente a Lamia y Panathianaikos y de hecho no estaba convocado para el partido de este miércoles contra el AEK Atenas por la Copa de Grecia, no obstante, el juego se canceló por la tragedia que vivió anoche el país europeo por un accidente de trenes. Se declararon tres días de luto y la Federación Helena de Fútbol no dudo en aplazar los encuentros programados por las semifinales del mencionado torneo local.

Cabe resaltar que no reasignaron las fechas y todo dependerá de lo que decida el ente rector del fútbol griego en las próximas horas.