A James Rodríguez le 'dan duro' en Grecia tras partido contra Panathinaikos, en Liga de Grecia

Olympiacos no tuvo la mejor el mejor de los partidos, ni su mejor presentación contra el Panathinaikos, escuadra con la que cayó derrotada el pasado domingo 2-0 en partido válido por los 'play-offs' de la Superliga de Grecia. En el partido que se llevó a cabo en el estadio Apostolos Nikolaidis y en el que oficia como local el conjunto del 'trébol', fue titular el volante colombiano James Rodríguez, que al igual que su escuadra no pudo brillar en el juego.

Los de el equipo de El Pireo cayeron y se vieron ampliamente superados por su rival en el campo de juego, la presión y la efectividad fueron esas cualidades que inclinaron la balanza hacia los locales, que están igualados en puntos con el AEK de Atenas, en pro de quedarse con el título del campeonato heleno.

Lo cierto es que contra Panathinaikos, James Rodríguez propuso poco en la ofensiva, remató en un par de oportunidades por encima de la portería del contrario y ese bajo rendimiento, al parecer, hizo que su DT sólo le diera 45 minutos.

A raíz de su desempeño en el tapete verde, este lunes en los medios de Grecia le dieron con 'toda' al '10' del Olympiacos. Afirman que el futbolista de la Selección Colombia ya no aporta tanto en la ofensiva.

"James Rodríguez es evidente (desde hace un tiempo) que ya no es capaz de ayudar en condiciones de fútbol competitivo. Su imagen en el partido contra el Panathinaikos fue desgarradora; una vez más", dice el referido tabloide de 'To10.gr', de Grecia.

No obstante, Rodríguez Rubio no es el único señalado por parte de los medios de la nación europea, también emitieron conceptos sobre Youssef El Arabi, quien marcó en propia portería.

"Del mismo modo, Youssef El Arabi. El pichichi marroquí del Olympiacos ya no está en condiciones de ayudar desde el inicio. Sobre todo cuando no tiene jugadores detrás para cubrir las medidas que no puede realizar. Es futbolista durante 20-25-30 minutos. Como un cambio y esto se confirmó de la peor manera en la avenida. No por el gol en propia puerta, pueden existir momentos desafortunados para todos, sino por la incapacidad de mantenerse en pie", dijo 'To10.gr'.

Así las cosas Rodríguez Rubio no pasa por sus mejores días en el balompié griego, en donde se espera siempre su aporte para Olympiacos que ha cedido terreno en la fase definitiva del campeonato, hecho que ha traído consigo críticas de la prensa y decepción entre los aficionados.