A James Rodríguez le exigen más en Grecia: así habló la prensa sobre su nivel en Olympiacos

En la más reciente jornada de la Superliga de Grecia, Olympiacos goleó 6-1 al Panetolikos con una estelar actuación de James Rodríguez , que anotó dos tanto fue elegido como una de las figuras del equipo. A pesar de eso en la prensa griega consideran que puede dar mucho más y le exigen un mayor aporte.

"James juega muy bien, pero no juega correctamente. Y entonces ayuda a Olympiacos, pero no tanto como podría", fueron las palabras que uso el periodista griego Kostas Nikolakopoulos, en el medio la 'Gazzeta', de Grecia, para referirse al presente del cucuteño. Y es que su mas reciente doblete no convencen del todo al citado comunicador.

Nikolakopoulos fue muy enfático en que su crítica iba dirigida a la posición de Rodríguez Rubio dentro del terreno de juego. "El colombiano tiene finales, en cuanto a tiros, pases e incluso cabezazos, muy por encima de la media de la liga griega. Sin embargo, hace poco uso de esta habilidad única suya al jugar lejos del área de cada equipo contrario. Los cinco goles que ha marcado y las seis asistencias que ha dado son un número pequeño en comparación con su calidad", destacó.

Sin embargo, también resaló que su punto de vista no es del todo negativo y que lo hace porque es conocedor del potencial que tiene el mediocampista 'cafetero'. "No hay duda de que es un futbolista fantástico. Sus pases son precisos, los cambios de juego son excelentes, crea asociaciones, tiene inteligencia futbolística y técnica de otra clase, qué podemos hacer. Excepto que puede volverse extremadamente valioso si se enfoca más en la esencia, es decir, cómo anotará y creará goles, por lo que debe moverse más dentro y alrededor del área", complementó.

Ahora bien, el colombiano tendrá que segur esforzándose en los entrenamientos para mantener ese respaldo que le ha dado el técnico Michel González, que siempre y cuando el cucuteño este a punto y sin lesiones, lo pone en el once titular.

Desde su llegada al club de El Pireo en septiembre del 2022, el colombiano poco a poco se adaptado al equipo y a la liga, y los número que registra son prueba fiel de ello. 5 goles y 5 asistencias en 20 partidos, lo mantienen como como uno de los destacados del club. De echo hace poco, un portal griego reveló que el colombiano es el mejor jugador en pre asistencias y el de mayor precisión en los remates en la liga de Grecia.