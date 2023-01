A James Rodríguez le restan responsabilidad en defensa debido a "a su calidad y su nombre"

James Rodríguez es uno de los nombres de moda en el fútbol de Grecia. El nacido en Cucuta llegó al balompié heleno para tener una nueva oportunidad en el 'viejo continente' y así entrar nuevamente en la órbita de grandes clubes. Desde su arribo a Olympiacos el talentoso mediocampista colombiano ha demostrado su calidad, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del certamen, robándose los focos partido a partido.

Este domingo no fue la excepción, y una vez más fue la las figuras del equipo de El Pireo, donde asistió uno de los dos goles de su equipo que venció 2-1 a OFI Crete. Más allá del pasegol logró ser importante en el circuito de juego de los dirigidos por Míchel González con una precisión en sus pases del 86%, siete pases claves, 10 balones en largo completados, tres disparos, cuatro regates y siete duelos ganados; que le permitieron obtener una calificación de 8.4 puntos sobre 10, según la plataforma de 'SofaScore'.

Publicidad

Eso sí, antes de este nuevo compromiso y del de Copa, Rodríguez Rubio fue destacado por un exjugador de Olympiacos, Ilias Savvidis, quien en una entrevista con FOS se refirió al talento del futbolista de 31 años y la nueva función de los '10'.

“Los ‘volantes 10′ ya no son lo viejo en el fútbol. En los viejos tiempos, los 10 tenían que hacer el juego y no tenían que correr. El diez actual debe 50% crear y amenazar y 50% debe ayudar al equipo defensivamente. Debe tener carreras y buen comportamiento defensivo. Con James Rodríguez puedes conformarte con un 30% de defensa debido a su calidad y su nombre, pero los otros deben correr y ayudar”, afirmó de entrada el multicampeón con la 'Leyenda'.

Y agregó con respecto a la labor defensiva que debería cumplir el exReal Madrid, “creo que James Rodríguez, Pep Biel y Kostas Fortunis encajan, siempre que estén dispuestos a correr y ayudar defensivamente al equipo. Olympiacos tiene una gran calidad en el mediocampo. Donde necesita mejorar es en defensa y cuando digo defensa no me refiero solo a los cuatro de atrás y al centrocampista defensivo. Me refiero a todo el equipo”, complementó.

Publicidad

En esta oportunidad, si bien se le pidió trabajo en defensa, el exfutbolista le restó responsabilidad al colombiano debido a su habilidad en la parte de ataque y la jerarquía que ha adquirido el nombre de James a lo largo de su carrera. Así las cosas, más allá de sus tres goles y ocho asistencias, se espera que mejore en algo sus números en defensa, de acuerdo con lo dicho por Ilias Savvidis.