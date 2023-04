A James Rodríguez lo quiere sí o sí el Botafogo: los brasileños le habrían hecho una segunda oferta

Una vez James Rodríguez puso un pie fuera de Olympiacos, le llovieron ofertas y eso que no se encuentra en las mejores condiciones físicas. Botafogo fue uno de los primeros en decir 'presentes' pues tienen todas las intenciones de hacerse con los servicios del colombiano. Es tal la fascinación por el '10', que habrían realizado una segunda propuesta para alejar a otros clubes que también se han acercado al cucuteño.

“John Textor, quien maneja todo el trato, ha informado a los corredores que hará una segunda oferta con nuevos términos financieros. El estadounidense sabe que un desenlace positivo es complicado, pero aun así hará un intento más”, fue la información revelada por el portal 'Globo Esporte', de Brasil.

Y es que todo está encaminado al país carioca, esta nueva información confirma lo que mencionó Textor el pasado 16 de abril. "Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani, Zahari... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también. Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Es genial, no sé por qué no le fue bien en el otro club (Olympiacos), pero si el gran jugador llega por el precio justo", expresó en esa oportunidad para el mismo portal brasileño.

La insistencia del Botafogo se da porque el colombiano es muy apetecido en el mercado y equipos de México, MLS, Arabia Saudita y hasta Indonesia, ya habría consultado por las exigencias económicas del exReal Madrid.

De hecho, la del país asiático fue la más reciente, se trata del Persib Bandung, no obstante, es la chance que menos tendría en cuenta el colombiano, puesto que no tiene en sus planes repetir lo que vivió en el Al-Rayyan de Qatar.

Desde el ambiente del '10' se dice que su deseo es seguir compitiendo en el 'viejo continente', pero para ello deberá esperar que culmine la temporada, momento en el que se abre un nuevo mercado de fichajes.

Todo esto se da en medio de dos realidades distintas de Rodríguez Rubio. La primera, es que por estos días se ha dejado ver en las redes sociales trabajando y ejercitando su cuerpo y la segunda, son los señalamientos que le hicieron desde Grecia sobre sus salidas nocturnas, algo anda nuevo, ya que, en su estadio en anteriores clubes, como su pasó en el Real Madrid, las acusaciones se dieron por el mismo motivo.

Lo único claro hasta el momento es que su deseo es jugar la pelota, por lo pronto, su destino sigue siendo una incógnita.