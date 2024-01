A Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Jesús Ferreira no les "mata la cabeza" la Selección Colombia

Los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Jesús Ferreira , con motivo este jueves del MLS Media Day en Miami, fueron preguntados por su relación con la Selección Colombia y ninguno de los dos se mostró plenamente motivados al respecto.

Ferreira, goleador del Dallas FC y que ya es a todas luces futbolista de la selección de Estados Unidos, explicó por qué finalmente no eligió al conjunto cafetero.

"Fue una decisión muy difícil para mí y mi familia. Lo pensé mucho tiempo antes de decidirme. Pero la realidad es que Colombia nunca me dio la oportunidad" , dijo en un encuentro con los medios.

"Si me hubieran dado la oportunidad, mi papá jugó con esa camiseta y para mí era seguir sus pasos. Estados Unidos me dio todo lo que necesitaba, siempre me ha demostrado el cariño, que me querían, me ayudaron a hacer el proceso mucho más fácil. Me llamaban para convocatorias cuando no podía jugar. Estoy muy feliz de representar a Estados Unidos y lo haré con todo mi corazón", manifestó muy claramente el delantero.

Jesús Ferreira, delantero samario, en partido con la Selección de Estados Unidos. @USMNT

Sobre su 'corazón dividido' entre los cafeteros o los norteamericanos de cara a la Copa América, reconoció lo que siente por ambos: "Si no estoy en la lista, voy 60% con Estados Unidos y 40% con Colombia. Si estoy en la lista iré al 100% con Estados Unidos".

¿Qué dijo el Cucho Hernández de la Selección Colombia?

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se unió este lunes a la concentración en Barranquilla. @FCSSelecciónCol

Por su lado, Cucho Hernández, que sí puede representar a Colombia, lo definió como un deseo pero no una obsesión.

"Sinceramente, es algo que no está en mi cabeza todos los días", indicó.

"Me he centrado en asentarme en el club, en hacer un buen trabajo. A raíz de eso es como me llegará la convocatoria. Así que no es algo que me mate la cabeza, pero si bien ahora llega la Copa América, depende de cómo lo haga en esta primera mitad de temporada podré estar cerca o no. Si llega la oportunidad la voy a disfrutar y si no seguiré luchando por estar en la selección como siempre", explicó el campeón de la MLS Cup en 2023 con el Columbus Crew.

Cucho quiere más en 2024

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se coronó campeón de la MLS Cup con el Columbus Crew. @ColumgusCrew

Después de una temporada para el recuerdo y culminada con el título, Cucho quiere seguir mejorando en todos los sentidos.

"El objetivo este año es superar los números, no me planteo nada menos que eso. Quiero superarme a mí mismo, es cierto que ha sido el mejor año de mi carrera, pero quiero hacerlo mejor. Y colectivamente volver a pelear el campeonato", comentó.

Es sencillo explicar lo que la MLS le ha aportado al atacante después de varias temporadas en Europa.

"En realidad la MLS me ha dado confianza y cuando haces las cosas bien te lo reconocen. Es lo que me ha sorprendido en Estados Unidos, saben vender el producto, aquí sí saben hacerlo. Me ha encantado eso", agregó.

Para el colombiano, la continuidad es la mejor arma que tiene Columbus Crew para seguir cosechando éxitos.

"La mentalidad que tuvo el equipo el año pasado ayudó a que fuéramos campeones. Este año no va a cambiar, al contrario: este año queremos más cosas porque también jugamos la Concachampions. Seguimos con el mismo equipo, el mismo cuerpo técnico, así que vamos a reforzar la idea de juego y creo que a raíz de eso tendremos muy buenos resultados", sostuvo.

Ferreira rompe una lanza a favor de Dallas

Jesús Ferreira, jugador del Dallas. Foto: Instagram oficial de FC Dallas

Comienza una nueva temporada que podría ser la de la reválida para Dallas FC; tras sorprender en 2023 quizás sera el momento de aspirar a títulos.

"Nosotros sabemos que somos un equipo que va a luchar hasta el final, somos jóvenes. De pronto no nos tienen como un equipo fuerte pero tenemos que demostrarlo", argumentó.

"Hay partidos en los que dejamos una sensación de ser un grupo para luchar por títulos, eso el grupo lo tomó bien, aprendió, y pensamos que por qué no hacerlo en cada partido. Poder tener esa trayectoria durante todo el año y los 'playoff' no es fácil. Tenemos que adaptarnos y luchar, eso es lo que nos hace fuertes. No tenemos una superestrella, lo colectivo es lo que nos hace fuertes", añadió.

En ese camino por los títulos aparece un favorito sobre los demás: el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

"Es bueno verles en nuestra liga. El campeonato va creciendo cada año, incorporando talento y así sigue. Va a ser duro competir contra ellos, pero sobre si son favoritos, no lo sé. Hay muchos equipos así, cada fin de semana va a determinar eso. Todos empezamos de cero", aclaró.