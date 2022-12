A Juan Guillermo Cuadrado lo agarraron a golpes en el intenso juego entre Juventus y Milan

Dos jugadas concretas en las que el jugador colombiano recibió un par de codazos en el rostro, el VAR no participó y fueron analizadas luego del empate entre ambos equipos, en la semifinal de ida de la Copa Italia.

Al gran partido de Juan Guillermo Cuadrado en la igualdad 1-1 entre Juventus y Milan, se le sumaron dos polémicas en las que el ‘cafetero’ se vio afectado y pudieron desequilibrar el encuentro.

Publicidad

En los minutos finales de la primera parte, el jugador de la Selección Colombia fue derribado al borde del área tras recibir un codazo por Franck Kessié y el juez del encuentro, Paolo Valeri, ni siquiera sancionó infracción.

Rafael Carrascal: “Me le acerqué al juez y le dije que no se acomodara y que dañó el clásico”

“Una falta que era para amarilla y que podría revisarse en el VAR. Probablemente no se hizo porque no fue una expulsión clara. Obviamente, era infracción y tiro libre directo, que no fue sancionado”, aseguró en su análisis el portal italiano ‘TuttoMercato’.

Publicidad

Después, ya con el resultado en contra y con la necesidad de ir en busca del empate, a Cuadrado le envían un balón y en medio de la disputa, ya dentro del área, es Ante Rebic el que lo tumba con un golpe en el rostro. Acción que se repitió varias veces en las cámaras, pero que para el juez no fue penalti.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

Publicidad

Además del penal luego de la chilena de Ronaldo, hubo otro sobre cuadrado hoy en el milán Juventus. Que no fue revisado en VAR #MilanJuventus #MilJuv #milanJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/T47bw0xLxM — JuventusStats (@StatsJuventus) February 13, 2020

“El árbitro se equivocó al juzgar, porque el golpe prohibido en la cara está ahí, fue un penalti y probablemente también debió ser amonestado, ya que existe el movimiento para cargar la mano en la cara”, aseguró el medio europeo.

En conclusión, dos jugadas claras que pudieron influir en el resultado y que demostraron que Cuadrado fue uno de los puntos altos en este empate de la ‘vecchia signora’.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.