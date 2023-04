A Juan Guillermo Cuadrado lo defendió su técnico Massimiliano Allegri tras el altercado con el Inter

Este jueves, la Juventus jugará en casa frente al Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la UEFA Europa League, y el técnico de los 'bianconeri', Massimiliano Allegri, habló en rueda de prensa y defendió a Juan Guillermo Cuadrado tras el polémico encontronazo con los jugadores del Inter, en el partido por Coppa Italia.

“Tengo la suerte de tener en el grupo a Danilo, Bonucci, Pinsoglio, Cuadrado y Alex Sandro, que llevan muchos años jugando para Juventus. Tengo la suerte de tener a estos hombres en el vestuario, hombres de verdad que han transmitido valores al equipo”, fueron las palabras del timonel del conjunto turinés.

Sin embargo, fue consultado por el encontronazo del colombiano con los jugadores del Inter y no le salió al paso a la pregunta, por el contrario, respondio de manera contundente que “el equipo no está nervioso, está muy sereno. Pero nosotros también tenemos sangre en las venas, sería un problema si circulara agua. Puede haber reacciones en el campo. Lamentablemente en Italia se exaltan las malas acciones, los malos comportamientos y las palabras, entonces se vuelve normal. El primero en arrepentirse es Cuadrado, todavía hay cosas que no son hermosas de ver”.

Otras declaraciones de Massimiliano Allegri

El italiano Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, declaró este miércoles que estarían "locos" si subestimaran al Sporting de Porugal, al que se enfrenta en los cuartos de final de Liga Europa.

"Estaríamos locos si subestimáramos al Sporting de Portugal, que eliminó al Arsenal. A estas alturas de la competición solo hay grandes equipos", apuntó en la rueda de prensa previa al choque de ida que se disputará en el Juventus Stadium.

"Los portugueses están invictos en sus últimos once partidos, hay que respetar a un equipo técnico y organizado. Su entrenador es bueno y en 2021 devolvió el título de Portugal al Sporting después de muchos años", añadió.

El técnico defendió al serbio Dusan Vlahovic, que no pasa por su mejor momento: "Todos son criticados y pasan malos momentos. Es parte del viaje. Vlahovic debe mantener la calma y seguir trabajando".

También desveló que el galo Paul Pogba entrará en la convocatoria después de un mes lesionado: "Pogba está convocado. Mañana veremos mejor su estado físico. Sería importante contar con él para la última parte de la temporada.

Además, Allegri reivindicó la temporada de una 'Juve' que está en semifinales de Copa Italia, en cuartos de Liga Europa y que de no ser por la sanción de quince puntos sería segunda en la tabla de la Serie A.

"Intentaremos llenar el calendario en mayo, veremos si tenemos suerte y podemos pasar en la Liga Europa y en la Copa de Italia. Luego tendremos otros nueve partidos de liga, en la que hemos sumado 59 puntos (sin contar los 15 restados por sanción) y somos momentáneamente la segunda fuerza, guste o no", sentenció.