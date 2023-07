A Julián Quiñones le 'tiraron' con todo en México: "Yo lo regreso con un 'moñito' a Colombia"

A pesar de su debut soñado con el América de México, en el que fue clave con gol y asistencia para la victoria por 3-0 frente a Puebla por la tercera jornada de la Liga MX, a Julián Quiñones le ‘bajaron la caña’ desde territorio ‘manito’. Y es que Mario Carrillo, panelista de ‘ESPN’, comentó que al delantero colombiano lo regresaría con un ‘moñito’ a su país de origen.

Tras su lúcido paso por Atlas, el futbolista colombiano entró en la órbita de las ‘Äguilas’, que no se hicieron esperar y ficharon al nariñense para este segundo semestre. Aunque su debut oficial tomó un tiempo, para la tercera jornada del rentado local Quiñones figuró por primera vez con el América marcando una anotación y asistencia en el triunfo por 3-0 a Puebla.

Su gran presentación fue motivo de elogios y respaldo por parte de la hinchada ‘azulcrema’, sin embargo, el colombiano parece no haber convencido del todo al entorno americanista y, un exentrenador de la escuadra mexicana, se refirió al delantero ‘cafetero’ con fuertes palabras hacia él, enfatizando en que no solo no es un futbolista de su gusto, sino que también lo regresaría a Colombia, su país de origen.

Según lo analizó Mario Carillo al aire para ‘ESPN’, haciendo una comparativa entre el delantero del América de México y Alexis Vega, jugador de Guadalajara, el nariñense no tiene posibilidades futbolísticas contra el mexicano, a quien preferiría siempre en su equipo porque es mucho mejor jugador.

“Entre ambos jugadores elijo a Alexis Vega, es mejor futbolista, lo puedo decir a cámaras”, indicó inicialmente Carillo, quien también le dejó un recado al reciente fichaje de las ‘águilas’: “A Julián Quiñones lo regreso con ‘moñito’ a Colombia”.

Frente a estas fuertes palabras en su contra, el delantero colombiano no se ha pronunciado al respecto, por el contrario, se sigue poniendo en forma de cara a lo que será este semestre con el América de México, conjunto en el que ya ha disputado 89 minutos, en los que ha logrado marcar un gol y una asistencia, necesarias para la victoria por 3-0 frente a Puebla.

El siguiente compromiso de los ‘azulcrema’ será el jueves 27 de julio frente al St. Louis City Soccer Club por la segunda jornada del grupo D en la Leagues Cup; este encuentro se disputará en el estadio Azteca. Se espera que Julián Quiñones sea de la partida y nuevamente brille frente a su público, ahora, en el ámbito internacional.