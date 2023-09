"A Julián Quiñones no se le pasó por la cabeza jugar con la Selección Colombia", asegura su mentor

El delantero Julián Quiñones, quien actualmente milita en el América de México, ha sido uno de los nombres recurrentes en los últimos días debido a la conformación de los convocados para enfrentar la primera y segunda fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

De hecho, es bien sabido que cuando el oriundo de Magüí Payán se encontraba en Atlas llegó una carta en donde la Selección Colombia intentó su convocatoria, sin embargo, Quiñones terminó rechazando la solicitud.

Ahora, César Valencia, uno de sus mentores y una de las principales personas que impulsaron la carrera del colombiano en el fútbol amateur del país norteamericano, habló en exclusiva con 'ESPN' afirmando que el atacante nunca tuvo intenciones claras de formar parte del seleccionado nacional. "a Julián no se le pasó nunca por la cabeza jugar con la Selección de Colombia", afirmó Valencia quien agregó que tiene más sentimiento por México. “Él ama a México. Él agradece a México todo lo que hoy en día es él. Eso es lo que yo sé con franqueza te lo digo”, aseguró.

Igualmente, aseguró que el sentimiento de gratitud que tiene por México ha sido uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de tomar la importante decisión de nacionalizarse mexicano y formar parte de 'el tri'. “(Me dijo) que para él sería un orgullo (formar parte de la Selección de México) y que él está muy agradecido con todo lo que México, en el tema del futbol, le ha dado. Me parece que esto es un legado, un mensaje para muchos de los chicos que no ven el futbol como una verdadera profesión y lo sienten así. Yo pienso que hay muchos chicos que se van para afuera del país y no ven, no se instalan como Julián se ha instalado en esa tierra tan hermosa como es México”, afirmó César.

Publicidad

Por el momento, Julián Quiñones no es considerado aun como seleccionable por el combinado mexicano. Sin embargo, ya ha hecho parte de algunos entrenamientos. Por el momento, el jugador de las 'águilas' se encuentra a la espera de que llegue la documentación necesaria para que pueda ser contemplado para una convocatoria por el director técnico Jaime Lozano.

Dicha convocatoria podría darse de cara a la próxima fecha FIFA en donde el conjunto 'manito' se tendrá que enfrentar a Ghana y a Alemania en dos partidos de fogueo, los cuales, se jugaran el 13 y el 17 de octubre respectivamente.