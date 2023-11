No, gracias.

¡A lo Zidane! Avilés Hurtado le pegó tremendo cabezazo en el pecho al rival y salió expulsado Protagonista en el duelo en el Juárez vs. Querétaro, y no precisamente con goles o asistencias, Avilés Hurtado no se aguantó las ganas y vio el cartón rojo por un cabezazo a lo 'Zidane'.