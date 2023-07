A Luis Díaz ni lo miren: Liverpool no estaría interesado en escuchar propuestas por él

El mercado de transferencias sigue activo en el mundo del fútbol con Arabia Saudita como gran protagonista. En el tiempo reciente, los diferentes equipos del país árabe han querido dar distintos golpes en el mercado con contrataciones de alto calibre, como ha sido el caso de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, entre otros. Y en los últimos días se conoció que el nuevo capricho sería Luis Díaz.

En medio de la pretemporada del Liverpool, que adelanta trabajos en Alemania, han surgido rumores en torno al guajiro. Y es que según el diario portugués 'Record', de Portugal, se ha mencionado el interés de un equipo de Arabia Saudita, el Al Hilal, por contar con los servicios del extremo colombiano.

El Al Hilal es uno de los equipos más exitosos de la Liga Saudí y actualmente está dirigido por el entrenador portugués Jorge Jesús. Se ha mencionado que el interés del equipo por Díaz se debe al gusto que tiene el entrenador por el jugador. Sin embargo, la misma publicación enfatizó que la transferencia parece poco viable.

Desde Inglaterra, se ha conocido que el Liverpool tiene la intención de rechazar cualquier oferta por Luis Díaz ante el interés del Al Hilal, incluso a pesar de que el equipo saudita estaría dispuesto a pagar alrededor de 50 millones de euros, según informa el medio The Athletic. El Liverpool no tiene la intención de vender al jugador y no hay indicios de que Díaz esté interesado en mudarse al Medio Oriente.

"Liverpool pretende rechazar cualquier oferta por Luis Díaz ante el interés de Al Hilal. Tampoco ha habido indicios de que el joven de 26 años esté interesado en el movimiento", comentó el medio citado.

Y es que más allá de que el precio no se acerca al valor del colombiano, quien es el más valioso de la plantilla de los 'reds' con un precio de 70 millones de euros, el extremo guajiro se ha convertido en un hombre clave en el esquema de Jürgen Klopp.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en el Liverpool?

El exJunior de Barranquilla llegó al Liverpool en enero de 2022 y ha disputado una temporada y media con el club. En este periodo, ha participado en 47 partidos, 33 de ellos como titular, anotando 11 goles y brindando 7 asistencias. El jugador es considerado importante por el entrenador Jurgen Klopp y forma parte de los planes del equipo. Además, Díaz tiene contrato con el Liverpool hasta 2027. Recordemos que los números podrían haber sido superiores, pero 'Lucho' sufrió una lesión que lo tuvo alejado de las canchas por más de seis meses.