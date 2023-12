A Luis Fernando Muriel ya se le está volviendo costumbre: replicó golazo en entrenamiento

Protagonista el pasado fin de semana con un auténtico golazo, Luis Fernando Muriel no desentona y, ahora en el entrenamiento, el delantero colombiano le repitió la ‘dosis’ a sus propios compañeros. ¡Dulce con el gol!

A pesar de no ser uno de los titulares habituales en el esquema dirigido por Gian Piero Gasperini, el atacante ‘cafetero’ cada que tiene la oportunidad de poder ingresar al terreno de juego, no desentona. Y muestra de eso fue el duelo frente al AC Milan, donde Muriel no solo anotó el gol de la victoria, sino que convirtió uno de los mejores tantos en la jornada del fútbol italiano.

Sin embargo, parece que Luis Fernando Muriel ya lo está agarrando de costumbre y ahora, en una de las prácticas del cuadro de Bérgamo, el colombiano le replicó el golazo a su propio guardameta. No cambió absolutamente nada, parece que el oriundo de Santo Tomás ya lo tiene ‘calibrado’.

Control direccionado hacia adelante y, de manera desapercibida, se acomoda para golpear la pelota con el taco de su pie derecho, cruzando una pelota que por tiempo y velocidad se termina haciendo casi que inatajable.

Y en pleno entrenamiento, Luis Fernando Muriel repitió el GOLAZO de taco ante el Milan del fin de semana ✨ pic.twitter.com/wLZWelgVXv — Bolavip Colombia (@BolavipCo) December 11, 2023

Aunque esto no le asegura una posible titularidad a Muriel para el siguiente encuentro, sí es verdad que el atacante sigue dando motivos que es una de las importantes claves de gol para Atalanta, siempre que Gian Piero Gasperini considere correcto darle minutos dentro del terreno de juego.

¿Cómo le ha ido a Luis Fernando Muriel en la presente temporada?

En lo que va de la presente campaña, el delantero ‘cafetero’ ha participado en 16 compromisos con Atalanta , de los cuales doce son en Serie A y los otros cuatro por la Europa League.

No obstante, su cantidad de tiempo jugado sí es bajo, pues, teniendo en cuenta que han sido más de diez compromisos los que ha disputado, el oriundo de Santo Tomás solo cuenta con 417 minutos en la temporada, según lo publicó ‘Transfermarkt’.

Luis Fernando Muriel marcó un gol de taco con el Atalanta frente al Milan. @Atalanta_BC

Frente a este panorama, Luis Fernando Muriel ha tratado de hacer valer cada instante que pueda estar en el terreno de juego, a eso sus tres goles y una asistencia hasta ahora.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atalanta?

Correspondiente a la sexta jornada del grupo D, en la Europa League, el cuadro de Bérgamo visitará al Raków Częstochowa de Polonia. Este duelo será el jueves 14 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora colombiana).

Cabe destacar que los italianos son líderes parciales de la zona con once unidades.