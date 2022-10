A Luis Sinisterra le cayeron con todo, ante su expulsión en el partido entre Leeds y Aston Villa

Luis Sinisterra es uno de los jugadores colombianos que han ganado notoriedad y presencia a nivel internacional, gracias al buen suceso que significó su llegada al Leed United, de la Premier League de Inglaterra, después de haber ganado prestigio e importancia en el Feyenoord, de los Países Bajos. A eso hay que sumar que, gracias a esa labor, ya es considerado como un hombre clave de cara al futuro de la Selección Colombia de mayores.

Sin embargo, el habilidoso extremo no pasa sus mejores días en el fútbol inglés, como quiera que el domingo pasado fue expulsado en el partido entre Leeds y Aston Villa. Cuando el reloj marcaba el minuto 48 vio la cartulina roja y dejó a su equipo con diez hombres, jugando de locales. Cabe señalar que en el primer tiempo había sido amonestado por una falta sobre un rival.

Ante esa situación adversa, no tardaron en llegar las críticas para el hombre nacido para el fútbol en la cantera del Once Caldas, de Manizales.

El exjugador Alex Bruce habló del tema en la 'BBC'. Así dijo que “fue ridículo y estoy seguro de que si Jesse Marsch hubiera estado en la línea de banda hubiera querido estrangular a Luis Sinisterra porque ha puesto a sus compañeros de equipo bajo presión".

Otro exfutbolista que también dejó su opinión con respecto a Sinisterra fue Roy Keane, quien en 'Sky Sports' manifestó que "eso fue una estupidez. Es simplemente torpe hacerla donde no hay peligro. Y es que la falta suya fue tonta".

De esa forma, Luis Sinisterra pasó de los elogios y el reconocimiento por sus buenas actuaciones en Inglaterra, a un juicio por un error que cometió. La segunda amarilla fue por interceptar un cobro de falta, a sabiendas que ya tenía amarilla. Es quizá esto, lo que más le cobran en los medios ingleses.

¿Qué dijo el DT de Leeds sobre la expulsión de Luis Sinisterra?

Jesse Marsch, técnico de Leeds United, se refirió así de los sucedido con el futbolista colombiano. Así expresó que "la segunda amarilla creo que no es una jugada inteligente y mete en problemas a Luis (Sinisterra) y luego nos mete en problemas a nosotros".

A renglón seguido, Marsch agregó que "ahora me he convertido en un entrenador que entrena a muchos jugadores jóvenes y he entrenado a muchos jugadores jóvenes muy, muy buenos y con mucho talento y los he ayudado en sus vidas y en sus carreras. Tienes que ser paciente y, a veces, comprender que van a cometer errores tontos".