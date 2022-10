A madrugar con James Rodríguez, quien juega a primera hora: agenda de colombianos para este domingo

El pasado 15 de septiembre empezó un nuevo capítulo en la carrera de James Rodríguez , tras haber sido anunciado como jugador de Olympiacos. Atrás quedó Al-Rayyan y su falta de minutos en los últimos meses. De hecho, a los tres días, exactamente el 18 de dicho mes, debutó de manera oficial con el conjunto griego: momento esperado.

Su primera aparición con esta camiseta se dio en la derrota, en condición de visitante, por 2-1 frente al Arias Salónica. Allí, dejó algunos destellos de su magia, calidad y técnica. Fue así como recibió el anhelado llamado a la Selección Colombia, por parte del entrenador Néstor Lorenzo, para los preparatorios contra Guatemala y México.

En estos compromisos no solo jugó una buena cantidad de tiempo, sino que, además, logró anotar un tanto. No obstante, no todo fue color de rosa. En su regreso al equipo, el director técnico confirmó que estaba lesionado. Por eso, se debería aguardar por un periodo de tiempo para que pudiera volver a las canchas en plenitud de condiciones.

Su trabajo, compromiso, reposo y profesionalismo hicieron que ya esté listo y a disposición del estratega Míchel González para el encuentro de este domingo 9 de octubre, cuando Olympiacos visite a OFI; el balón rodará a las 8:00 de la mañana, hora de nuestro país. Razón por la que habrá que madrugar para seguirle la pista al '10'.

Eso sí, no será el único futbolista que jugará en esta jornada dominical. Y es que otros de los recientemente llamados a la 'tricolor', como Óscar Estupiñán, Luis Díaz, Johan Mojica, Steven Alzate, Jhon Jader Durán y Frank Fabra también estarán en los terrenos de juego, en busca de guiar a sus respectivos clubes a la anhelada victoria.

Agenda para el domingo 9 de octubre de los jugadores convocados a Selección Colombia para los recientes partidos preparatorios



Huddersfield vs. Hull City (domingo 9 de octubre, a las 6:00 a.m.) James Rodríguez – OFI vs. Olympiacos (domingo 9 de octubre, a las 8:00 a.m.)

