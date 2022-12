"A mí me gustaría que Cardona participara más en el juego": Barros Schelotto

El técnico de Boca Juniors se refirió a lo que ha visto de algunos de sus jugadores, dentro de los que destacó a Edwin Cardona y a Wilmar Barrios.

Barros Schelotto es el técnico de moda en el fútbol argentino. El campañón que hace con Boca Juniors, el nivel de juego de su equipo y el hecho de haber ganado el clásico frente a River Plate, el domingo anterior, tienen al entrenador en un 'curubito'.

Este martes, el DT de los 'xeneizes' habló en una nota del diario 'Olé' de algunos de sus pupilos, dentro de los que se ocupó de los colombianos Barrios y Cardona.

Así se expresó Barros sobre el par de jugadores de la Selección Colombia:

Wilmar Barrios

"No tengo ninguna duda de que si a Barrios lo hubieramos puesto cuando llegó a Colombia, no tendría este nivel. Ayer, uno me dijo que yo no lo conocía. ¿Cómo va a venir si no lo conozco? Una locura. Estaba en un equipo chico de allá y vino a uno de los equipos más grandes de América. Necesitaba tiempo de adaptación".

Edwin Cardona

"El gol en el clásico seguramente le va a dar confianza y tranquilidad. Él sabía que estaba siendo criticado. Ya por demás, a mí me gustaría que participara más en el juego, no solamente cuando le llega la pelota, pero es cuestión de que se aclimate al fútbol argentino".