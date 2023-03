“A mi padre Freddy Rincón le prometí que lo haría sentir orgulloso, pero no me logro acostumbrar”

Sebastián Rincón debutó en el Panevezys, de Lituania, con un doblete en el triunfo 4-0 sobre Banga, algo que no pasó desapercibido.

Por eso, en el programa de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el atacante colombiano de su presente en el balompié europeo. Pero el jugador vallecaucano también aprovechó para recordar a su padre, quien falleció en el 2022, en un accidente de tránsito, en Cali.

“Gracias a Dios un debut soñado, muy contento por el presente y seguir construyendo eso. Yo estuve afortunadamente dos años en Argentina, pero por cosas extrafutbolísticas no tuve mucha continuidad y las opciones que tuve en el momento no me gustaba mucho en Sudamérica y sentí que era una oportunidad de volver a Europa, es competitivo estar acá en el fútbol europeo y comenzar desde cero a agarrar confianza, ritmo y volver al nivel que tenía antes y a una liga más competitiva”, contó de entrada.

Luego, Sebastián recordó al ‘Coloso de Buenaventura’ y lo duro que ha sido asumir su ausencia, por su muerte en un accidente de tránsito.

“Por más de que pasen los meses no me logro acostumbrar a no tener a mi padre, que ya va a cumplir un año de fallecido. Cuando estoy afuera, me hago la idea que estoy peleado con mi papá, porque teníamos tiempos que discutíamos y los dos éramos orgullosos entonces pasaba tiempo sin hablar con él. A veces hago eso y me ayuda, pero no siempre sirve esa táctica”, confesó.

Acá más declaraciones de Sebastián Rincón:

*Recordó la última vez que marcó un doblete y su papá lo llamó

“La última vez de un doblete fue contra Racing, estaba contento y siempre después de los partidos me llamaba, para criticarme, era muy perfeccionista, me recuerdo ese partido contra Racing y quedé figura, y me llamó y me dijo que bien por los dos goles; pero en tal jugada encaraste para el otro lado. Pero es porque no tienes izquierda. Después de este partido esperaba esa llamada, obviamente es muy difícil, si bien estoy lejos. Siempre hablaba antes o después de los partidos, pero lo tomo como una motivación, se lo prometí a él para que se sintiera orgulloso”.

*Sebastián, siempre lo vinculan con Freddy Rincón

“Yo al principio de mi carrera, yo inicié en Santa Fe también, pero yo me quedo muy tranquilo porque cuando fui a probarme, les dije que yo quería que no dijeran que era hijo de Freddy a ver si daba o no daba. Me quería probar de que podía, porque empezarían las comparaciones, que por las roscas y eso. Gracias a Dios me fue bien, firmé como profesional. Yo lo hablaba con mi papá, él no me decía ni hijo, ni nada, me decía ‘mi llave’. Yo hice lo mío, él me decía que usted no se compare, haga lo suyo, no tiene que tener esa carga. Nunca me sentí presionado, siempre en hacer lo mío y me sentí valorado cuando llegué a Argentina, donde fui reconocido y allá hoy en día se me hizo un nombre como Sebastián y no el hijo de…”.

*Lituania, un país más de baloncesto que de fútbol

“Yo me vine a dar cuenta de que este país donde se ve más el baloncesto que el fútbol, me vi una serie del equipo de Estados Unidos, y que vi que perdieron con Lituania, acá hay un estadio grandísimo de ese deporte. Los compañeros me decían que hay mucha hinchada en ese deporte, más que en el fútbol”.