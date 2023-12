A Miguel Ángel Borja le hacen 'ojitos' desde territorio árabe: ¿Aceptará o se quedará en Argentina?

¡Alarmas encendidas! Tras la sorpresiva salida de Salomón Rondón, ahora en River Plate crece la preocupación por diferentes ‘coqueteos’ desde territorio árabe por Miguel Ángel Borja . Evidentemente, frente a la ausencia de 9, en el entorno ‘millonario’ la intención es mantener al colombiano para el 2024.

Y es que, a pesar de que el ‘colibrí’ no ha sido uno de los futbolistas protagonistas desde que Martín Demichelis, la idea es que para el próximo año el ‘cafetero’ sí pueda convertirse en el referente de ataque para los argentinos. No obstante, los sondeos desde territorio árabe han generado preocupación en River Plate.

“El mercado de pases de River comienza a activarse cada vez más en torno a las salidas y en las últimas horas surgió la chance de que otro futbolista parta: se trata de Miguel Borja, quien fue sondeado por clubes de la región árabe. Sin embargo, desde el ‘millonario’ piensan mantenerse firmes en su postura de que se quede, especialmente tras la partida de Salomón Rondón”, fue la información que ‘TyC Sports’ filtró hace poco.

Y, a pesar de que los nombres de los equipos interesados no tuvieron gran trascendencia, sí es importante destacar que desde territorio argentino no hay intención de que el ‘colibrí’ se vaya del equipo. Su salida provocaría un gran hueco para la ofensiva de la ‘banda cruzada’, pensando en lo que será el 2024.

Miguel Ángel Borja, futbolista colombiano del River Plate, de Argentina. Foto: AFP.

¿Es posible que Miguel Ángel Borja parta de River Plate? ¿Cuáles serían las condiciones económicas?

Si bien es cierto que River Plate no quiere darle salida a Miguel Ángel Borja, esta también es una real posibilidad y más tratándose de equipos árabes interesados de por medio. Frente a este panorama, evidentemente el dinero no sería problema.

“En caso de que Borja pretenda marcharse, en River Plate pretenden que el club que se lo lleve desembolse los 8 millones de dólares de la cláusula de recisión. Es que para 2024 piensan al colombiano junto al juvenil Agustín Ruberto, flamante goleador del Mundial sub-17, como los dos centrodelanteros natos del equipo”, afirmó ‘TyC Sports’ a través de su página web.

