A Miguel Borja lo quiere Racing y River Plate tomó una decisión con el colombiano

Miguel Borja viene de levantar un nuevo título en su carrera, esta vez con River Plate, ganando el Trofeo de Campeones de la Superliga de Argentina, al vencer a Rosario Central. Sin embargo, el colombiano no está siendo uno de los protagonistas en el equipo y como siempre, en la prensa se habla de lo que sería su futuro.

Y recientemente salió a la luz que al cordobés le saldrían ofertas para el 2024, una de ellas de Racing, uno de los rivales del club de la ‘banda cruzada’.

A pesar de eso, este lunes desde Argentina hablan de la decisión que habría tomado River Plate respecto al futuro de Miguel Borja.

“Ante el inicio del mercado de pases de verano, en River ya empieza a haber movimientos en cuanto a posibles llegadas y salidas. En ese contexto surgió un fuerte interés de Racing por llevarse al colombiano Miguel Borja, quien perdió la titularidad en el equipo de Martín Demichelis, pero en el Millonario tomaron la determinan de que no se marchará”, señalaron en una nota de ‘TyC Sports’.

¿Por qué no lo quiere dejar ir River Plate?

En el citado medio mencionaron que en el equipo ‘millonario’ confían aún en él y de los delanteros centro que terminaron el 2023, es el único que quedará.

“Es que el ex Palmeiras tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2025 y, pese a que perdió terreno en el once de la Banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club. Sucede que si bien dejó de ser prioridad para el entrenador, es el único delantero de área que quedará en el plantel ya que Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse, aunque esperan la llegada de una oferta para liberarlo”, agregaron.

Desde Racing, el extécnico de Santa Fe y la selección de Bolivia, Gustavo Costas, hizo el pedido de fichar a Miguel Borja, pero sabía que no es una operación sencilla.

Miguel Borja marcó doblete con River Plate frente a Independiente, por la Copa de la Liga Profesional de Argentina. @RiverPlate

“Dimos cinco jugadores por puesto de los que pedimos. Mammana está en la lista de refuerzos. Borja (Miguel) está en la lista de refuerzos. José Manuel López también está en la lista y es la primera opción. Son dos jugadores importantes. Los dos nos gustan muchísimo”; aseguró hace algunos días el nuevo entrenador de la ‘Academia’, que de hecho ya tiene tres colombianos en su plantel, que son Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero.