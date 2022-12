A Morelo “no se le han dado las cosas como uno quisiera”: presidente de Everton

Pedro Cedillo se refirió al delantero colombiano y opinó sobre su desempeño en el club chileno.

Este domingo, el 'Diario La Tercera', de Chile, entrevistó a Pedro Cedillo, joven presidente de Everton, club de ese país en el que milita el colombiano Wilson Morelo. El dirigente, a sus 23 años, se refirió a los objetivos del club, y también a algunas declaraciones que el exSanta Fe había hecho.

“Cuando me dijeron que tenía que hacerme cargo de Everton fue como cumplir un sueño. No lo pensé ni un segundo. Me agarró de sorpresa, pero siempre he dicho que tomé la mejor decisión de mi vida”, comenzó la nota, para hacerlo la introducción a Cedillo, el sobrino del dueño del Grupo Pachuca, conglomerado que compró el 80 por ciento de la entidad viñamarina.

La publicación recuerda la queja que hizo Morelo sobre la poca asistencia de público en los estadios chilenos. A lo que el presidente respondió: “Llama la atención el poco público que va a los estadios, pero si vemos todas las trabas que se ponen en materia de seguridad, la complejidad para ir a un evento deportivo, se entiende. Tenemos que trabajar para que el estadio sea seguro, que sea una experiencia integral. Se han hecho bastantes esfuerzos”.

Sobre el desempeño del colombiano, Cedillo apuntó: “Wilson es una excelente persona. Ha trabajado con ganas, y ha tenido la disposición de ir superándose. Pero, como a todo jugador le pueda pasar, no se le han dado las cosas como uno quisiera. También es reflejo de que el fútbol chileno no es una liga fácil como cualquier persona de afuera puede pensar. Es una liga complicada, dura”.

Y finalizó: "No hay jugador que venga y la pase fácil. Esperemos que en estos últimos juegos (Morelo) pueda cerrar bien su paso por Everton".