Óscar Estupiñán, a punta de goles, se convirtió en el futbolista más valioso del Hull City

Óscar Estupiñán goza de un gran presente en el fútbol europeo, y a pesar de no haber tenido acción en el último llamado de la Selección Colombia , que consiguió dos victorias frente a Guatemala 4-1 y México 3-2, en el debut de Néstor Lorenzo como entrenador de la 'tricolor', este ya tuvo un nuevo acercamiento con el seleccionado nacional que le permite soñar con ser parte de este nuevo proceso con miras al Mundial del 2026 y la Copa América de 2024.

Más allá de su paso por el combinado patrio, el exOnce Caldas fue resaltado nuevamente al haber sido catalogado como el jugador de mayor valor de la plantilla de Hull City, donde comparte el primer puesto del ranking junto a su compañero Jacob Greaves, que se desempeña como defensor central. Ambos fueron tazados por el portal 'Transfermarkt', por seis millones de euros.

Con esta nueva cotización del atacante de 25 años, este consigue su valor récord, luego de casi haber duplicado su anterior valor, el cual era de 3.5 millones de euros cuando aún pertenecía a Vitória Guimaraes.

Así las cosas, al delantero caleño sólo le bastaron once partidos para aumentar sustancialmente su valor, en el cual con su primer encuentro con la camiseta de Hull City se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo y de la segunda división del fútbol inglés.

Disputadas las primeras 10 fechas de la Championship, Óscar Estupiñán es el goleador de la competencia con siete anotaciones en los diez partidos disputados, para un promedio goleador de 0.7 anotaciones por partido, adicionalmente cuenta con una asistencia, ha sido parte del equipo de la semana en tres ocasiones y fue elegido como el mejor futbolista de los 'tigres' en el mes de agosto.

Para dimensionar el impresionante registro de lo logrado por el exOnce Caldas, este se ha encargado de anotar el 63% de los goles de su equipo, con siete goles de 11 totales.

No obstante, no todo ha podido ser alegría para Estupiñán Vallesilla, ya que más allá de su alto rendimiento, el equipo no goza de un buen presente y luego de las primeras fechas disputadas se encuentra a un punto de los puestos de descenso, sumando 11 puntos en 10 compromisos. Esto después de perder los últimos cuatro partidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Hull City?

El equipo en el que milita Óscar Estupiñán volverá a tener acción este viernes 30 de octubre, cuando reciban a Luton Town, en lo que será un duelo válido por la jornada 12 de la Championship.