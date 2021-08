"A Rafael Benítez le gusta ver mucha energía en sus jugadores, no obtendrás eso de James Rodríguez"

La unión nuevamente entre James Rodríguez y Rafael Benítez sigue siendo tema de conversación en Inglaterra. Ahora fue Gabriel Agbonlahor, exjugador del Aston Villa, quien se sumó a la charla.

"Definitivamente es un buen jugador, pero siempre hay un cambio de estilo cuando se cambia de entrenador. A Rafa le gusta ver mucha energía en sus extremos y de su número 10. No obtendrás eso de James Rodríguez", le dijo a 'Football Insider'.

El exdelantero agregó: "Lo que sí tiene es el estilo, las habilidades y aporta asistencias, pero algunos entrenadores quieren otros atributos. Rafa querrá extremos que puedan regresar y defender. Demarai Gray es un poco así, James no. La Premier League es la liga más rápida del mundo, tiene mucha energía. Si James Rodríguez no está preparado para trabajar, Rafa no se quedará con él".

De momento, Rodríguez Rubio continúa con su aislamiento por haber tenido contacto directo con una persona positiva para el coronavirus.

Everton ganó su primer juego en la Premier League, este sábado, al vencer 3-1 a Southampton, en el Goodison Park y con Yerry Mina sumando minutos.

