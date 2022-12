A Reinaldo Rueda lo tienen 'hasta la coronilla' en Chile y se habla de su intención de renunciar

Según el diario 'La Tercera' de la ciudad de Santiago, el entrenador colombiano viene con evidente malestar y ahora se sumó la cancelación del partido frente a Perú, por decisión de los jugadores.

Reinaldo Rueda se nota intranquilo, molesto y meditabundo en su cargo como entrenador de la Selección de Chile

y ese es un tema que ya ha transcendido a la prensa de dicho país.

Incluso, en su edición de este jueves, el diario 'La Tercera' habla de una intención del colombiano de presentar su renuncia, algo que habría meditado durante la semana anterior.

"Al colombiano, dicen en Juan Pinto Durán, se le ha visto cansado, molesto e inquieto durante este último tiempo. Y que todo se acrecentó con el estallido social que atraviesa el país. La suspensión indefinida del torneo chileno, la ausencia de la Sub 23 de un cuadrangular en España y el decisión de los jugadores de la adulta de no viajar a Perú, le hicieron explotar", indico dicho medio.

A renglón seguido, se agregó que "otro punto con el que no está de acuerdo, por más que públicamente diga que no toma partido, es con la decisión de sus dirigidos de no viajar a Perú".

El seleccionado chileno tenía previsto un duelo con los 'incas' en Lima, pero que no se hizo porque los futbolistas de la 'Roja' se negaron a participar por la crisis social y política que vive su país.

