A Roger Martínez le ponen la lupa en Argentina, ante el creciente interés de Boca Juniors

El fútbol argentino es uno de los más emocionantes del Sudamérica y del mundo, sus hinchas son apasionados y le dan otro color a la pelota. Boca Juniors es uno de los dos conjuntos llamados grandes en dicho país y en estos momentos es el equipo que desea tener en sus filas a Roger Martínez.

"Está muy intermitente. Hay días que juega bien, otros que ni aparece". "Es sumamente indolente, tiene calidad, pero la da en cuentagotas". "Le sobra talento, pero no tiene constancia", son alguna de las reseñas de los periodistas mexicanos sobre Roger Martínez, delantero que milita en el América de México, que en el presente ha estado lejos de ser protagonista.

Sin embargo, a Boca Juniors parece poco importarle que no esté a tope en la actualidad, pues saben de su talento y además se apegan a lo que mostró el atacante 'cafetero' hace unos años en Racing de Avellaneda.

Si bien se formó en Colombia, muy joven, a eso de los 17 años, el atacante viajó a Argentina para probarse justamente con Boca Juniors, equipo en el cual no tuvo problemas en destacarse por sus condiciones. Fernando López exjugador quien acercó a Martínez al club, dijo lo siguiente para el medio 'Olé'. “En el primer entrenamiento hizo dos golazos impresionantes. Es más, me acuerdo de que Ramón Maddoni, reclutador, cruzó la cancha y me dijo ‘este pibe es crack, olvidate’. Él siempre me decía que Roger estaba hecho para Boca”.

Pero la suerte no acompañó al colombiano, la escuadra 'xeneize' contaba con canteranos de gran nivel y la cantidad de cupos era escasa. Por eso se fue a probar a Racing. “Cuando vino, Miguel Fernández, actualmente el técnico de Agropecuario, me dice ‘Rada, hay 16 jugadores, ¿cómo vamos a hacer?’. Le dije ‘hagamos un ancho de área grande hasta la mitad de la cancha y armamos un 8 vs. 8’. ¡Roger Martínez hizo cuatro goles!”, reveló Fabio Radaelli, coordinador en ese entonces de las inferiores de la 'Academia'.

De esa manera inició la carrera de Martínez, quién después estuvo en Satamarina y Aldosivi. Tan pronto consolidó un mejor nivel, se destacó en Racing y se marchó al Jiang Suning de China. Dos años después tuvo su primera experiencia en Europa con el Villarreal y desde el 2018 milita en América de México.

Ahora, en medio de un presente no tan bueno, Boca Juniors, con el gusto de Juan Roman Riquelme por el colombiano, quiere traer de vuelta a un delantero que les fascinó en su momento, pero que se les escapó por problemas logísticos.