A Roger Martínez no le abrieron las puertas en Brasil: Botafogo habría rechazado su llegada

El presente de Roger Martínez no es el mejor, puesto que hace un par de días sufrió una dura lesión y ahora habría sido rechazado por el Botafogo, club de Brasil que lo tuvo en carpeta, pero que no habría dado el visto bueno para hacer realidad su fichaje.

En el último tiempo, Roger Martínez no ha tenido la mejor de sus actuaciones, el colombiano no tiene la confianza del técnico de América de México y prácticamente no cuenta para él, pues le da muy pocos minutos. En medio de ese panorama, el atacante lleva buscando su salida, ya que no se siente cómodo y quiere nuevos horizontes para su carrera.

De hecho, a inicios de este 2023, desde la prensa argentina informaron que Martínez podía retornar a Racing para formar un buen trio den ataque con dos compatriotas: Johan Carbonero y Edwin Cardona. No obstante, tal cosa no sucedió y tuvo que quedarse en el club azteca.

Ahora bien, la nueva información llega desde Brasil, ya que un medio aseguró que fue tenido en cuenta por un club de dicho país. "Él fue ofrecido al Botafogo, los dirigentes 'alvinegros' mostraron interés en contratar al jugador, pero decidieron desistir por los montos solicitados", informó el portal 'Lance' junto con 'WorldTransfers7'.

Y es que su fichaje no es para nada descabellado, pues el contrato del colombiano culmina en junio de este año, sin embargo, las exigencias de su equipo serían muy pretensiosas, detalle que llama la atención, pues de no traspasarlo pronto, el jugador cafetero se podría marchar como agente libre y no dejaría buenos réditos económicos en las arcas de la institución.

Según el citado medio brasileño, "Botafogo ofreció una propuesta de precontrato sin costos de traspaso, pero los mexicanos exigieron montos que asustaron a los dirigentes alvinegros". Dicho esto se le cierra una nueva puerta a Martínez que insiste en dejar el equipo.

Roger Martínez y su reciente lesión

"El club América informa que el jugador colombiano presenta una lesión en el bíceps femoral derecho, ruptura miofibrilar de primer grado. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", dice el comunicado que publicó su equipo hace dos días sobre el futbolista.

Si bien dieron el diagnostico, el club no dio detalles de como fue que el colombiano y hasta el momento no ha esclarecido la situación. Dicho esto, solo queda esperar que tenga una buena recuperación y le llegue una oferta en la que estén de acuerdo ambas partes.