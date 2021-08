A Sebastián Villa se le acabó el tiempo: ¿cumple y vuelve a Boca Juniors o se queda en Colombia?

Los problemas con Sebastián Villa siguen creciendo en el entorno de Boca Juniors , el jugador colombiano continúa en tierras 'cafeteras', y debería presentarse este viernes con el club argentino.

"Ahora bien, ¿va a volver Villa de Colombia? Todavía no hay certezas sobre lo que hará el futbolista que el 30 de julio pasado retiró sus pertenencias (¡hasta los botines!) del Complejo de Ezeiza", escribió el 'Diario Olé' sobre el tema del colombiano.

El jugador dejó de entrenarse con el club 'xeneize' luego de quedar eliminados en Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, desde entonces se ausentó durante 5 compromisos para el equipo de la Bombonera.

"Son muchos los que en Boca están enojados con el Hombre Focus, sobre todo Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, que de alguna manera -y por lo menos hoy- no quieren saber más nada con él, ya que desapareció en un momento complicado (antes del superclásico con River)", puntualizó el medio deportivo argentino.

El colombiano ex Deportes Tolima, habría tenido diferencias con Boca, tras no aceptar una oferta proveniente del Brujas de Bélgica, actos que para el jugador de 27 años no cayeron muy bien.

De presentarse este viernes, Villa tendrá que pasar unos días en asilamiento, y empezar a solucionar sus problemas con el conjunto 'xeneize', en el cual ha logrado conseguir 3 títulos y anotar 15 goles en 98 partidos.