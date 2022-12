“Acá hay jugadores que pelearían a cualquier nivel”: Juan D. Cabezas sobre la MLS

El jugador colombiano llegó al Houston Dynamo (EE. UU.) hace un semestre, procedente del Medellín. En septiembre termina su contrato con el club.

Juan David Cabezas ha jugado en equipos como Cúcuta, Once Caldas, La Equidad, Cali y Medellín en el fútbol colombiano y su salida a la MLS de Estados Unidos es su primera experiencia internacional.

Publicidad

En su palmarés se encuentra un título de Liga Águila con el Deportivo Cali, en 2015 y uno con Medellín en 2016.

En entrevista con el programa radial ‘Sin tapujos’, de Cali, el volante de 26 años habló sobre su futuro, sus derechos deportivos, la liga estadounidense y la Selección Colombia.

Lea también: Juan Sebastián Quintero jugará cedido en el Sporting de Gijón

Además, sobre su gol contra el Portland Timbers, el cual anotó el pasado fin de semana: “Siempre es bonito y gratificante anotar. La pelota quieta es una de mis fortalezas, defensiva y ofensivamente”.

Publicidad

“Yo tengo un año de préstamo acá con opción de compra, el Deportivo Cali tiene mis derechos deportivos”, afirmó Cabezas sobre su futuro en el Houston Dynamo.

Sobre la adaptación al fútbol estadounidense expresó: “Hasta el momento, ha sido una adaptación rápida. Me he encontrado con un fútbol bastante difícil, físico y rápido”, añadiendo que el fútbol de la MLS no es tan sencillo como lo hacen ver en todo el mundo.

Publicidad

“Si se mira más a fondo el fútbol norteamericano, acá hay jugadores que pueden pelear a cualquier nivel”, finalizó Cabezas sobre su posible llamado a la Selección Colombia, y sobre el nivel de los colombianos en esta Liga.