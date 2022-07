"Acá se habla de más del tema de David Ospina y su ida a Arabia Saudita por desconocimiento"

Mucho se ha hablado en los últimos días del traspaso de David Ospina al Al-Nassr, de Arabia Saudita, quien dejó las filas de Nápoles y cerró, por lo pronto, su trasegar por el fútbol europeo. Allí llegó en 2008 para jugar con Niza, de Francia, y paso por Arsenal, de Inglaterra. Ahora para el antioqueño sigue una nueva experiencia, en el balompié árabe.

Y para hablar de ese tema, Gol Caracol consultó a Sergio Herrera, quien tuvo una experiencia de un par de temporadas por el Al Ittihad y aseguró que hay desconocimiento en nuestra tierra del fútbol que allí se juega y el nivel que se tiene.

¿Qué decir del fútbol de Arabia Saudita, a donde se fue a jugar David Ospina?

"Del fútbol Arabia Saudita, en el momento en el que yo estaba jugando profesionalmente se daba un fútbol más directo, un fútbol en el que los jugadores son muy rápidos. Antes y ahora deben haber dos o tres equipos que son los más protagonistas. En estos días estuve hablando con Gustavo Cuéllar, que está allá y me dice que el Al-Hilal no es tan protagonista, de pronto el Al-Nassr sí, que es un equipo que en los últimos años viene siendo protagonista de la liga y que tiene intenciones de pelear la Champions League de Asia, que es el torneo internacional de allá. A lo mejor se van a reforzar para salir campeones de ese torneo y poder participar en el Mundial de Clubes".

¿Cómo se puede calificar que Ospina se vaya de Italia a jugar a Arabia?

"Yo lo veo en el modo que él de pronto ya quiere disfrutar un poco más y darle una experiencia nueva a su carrera. Aparte, la oferta que le realizaron a David Ospina es atractiva en la manera económica. Pienso que lo más atractivo para él, es tener una experiencia de vida nueva y conocer esa cultura. Yo creo que va más por esos lados".

¿Qué es lo más difícil de ir a jugar al fútbol en Arabia?

"En lo complejo, pues de pronto el cambio de cultura, pero eso es algo a lo que se acostumbra uno. Ahora hay un poco más de libertad para la mujer, que ya puede conducir o asistir al estadio. Ahora, para poder analizar un jugador, los partidos se encuentran en diferentes plataformas, se pueden comprar canales. No hay ningún problema en ese sentido. Antes se sufría porque no había formas de tener alguna información de los jugadores que estaba por allá, no había el auge de las redes sociales y no había plataformas de análisis de rendimiento, entonces es mucho más fácil ahora".

Ya le empezaron a bajar la caña a David Ospina por ir a jugar a Arabia. ¿Cómo analizar eso?

"Yo creo que es por simple desconocimiento que se habla mal de ir a jugar a Arabia o se se baja la caña a David Ospina. Obviamente es fútbol, hay estilos diferentes, pero pienso que hay bastante desconocimiento y se habla sin saber".