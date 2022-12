Acisclo Córdoba: "Jhon responde con goles y espera ser llamado a la Selección Colombia"

Golcaracol.com habló este lunes con el exfutbolista y padre del estelar delantero del Colonia, que ascendió a la A en Alemania con goles del atacante colombiano.

Un total de 21 goles en la temporada certifican el trabajo de Jhon Andrés Córdoba Copete nacido en Istmina, Chocó, hace 25 años .

Manuel Acisclo, su padre, histórico futbolista colombiano con paso por diferentes equipo del rentado nacional, entre ellos Santa Fe y Millonarios, habló sobre el presente del ariete, que se ilusiona con una convocatoria por parte de Carlos Queiroz .

Momento de lujo el que vive su hijo con el Colonia...

“Sí, claro. En la presente temporada el hombre escuchó el consejo que le doy: delantero que no hace gol, no es delantero. Tenía que hacer gol y está cumpliendo. Eso es muy bueno para él, para el equipo y la familia”.

¿Cuáles son los consejos de Acisclo Córdoba para su hijo?

“El principal, el de delantero que no hace gol no sirve de nada. Que puede correr mucho y cansar a los centrales; pero si no marca, sirve es para defensa”.

¿Hablaron luego del partido de este lunes?

“Sí. Estaba muy contento por sus tres goles, la goleada y por el ascenso del equipo. Lleva 21 goles y eso es buenísimo para él”.

¿Qué opina él de su nivel y sobre una posibilidad en Selección Colombia?

“Esa es la meta. El objetivo es llegar a Selección Colombia, que a él lo convoquen a la Copa América. Realmente él y Duván Zapata han hecho muchos goles esta temporada, independiente que él juegue en Segunda División. Los goles son amores”.

¿Jhon ha hablado con alguien del cuerpo técnico de la Selección Colombia?

“No, para nada. Que yo sepa a él nunca le han informado nada, no le han dicho nada. Él responde con goles y con eso espera que sea llamado”.

¿Cuáles son los puntos que han mantenido a Jhon durante varios años en Europa?

“Sí, cuando él fue al Espanyol tuvo la suerte de ser dirigido por el profesor Javier Aguirre, el mexicano. Ahí pasó a Granada, no marcó mucho, pero jugaba. Después fue a Mainz y fue lo mejor, le fue muy bien, por eso Colonia lo compró”.

¿En qué ha mejorado el jugador desde sus inicios en Envigado a la actualidad?

“Al principio, en la juventud él no tenía la experiencia de estar cerca al área como un nueve, antes se me alejaba mucho. Ahora juega más cerca de la portería rival; por eso en cualquier momento él define”.

¿Qué será del futuro de Jhon Córdoba?

“Hay que esperar, aún quedan dos fechas de la Bundesliga 2. En el verano se sabrá si algún equipo está interesado en él o si el Colonia refuerza más su plantilla”.

¿Cuál es la sensación como padre al ver a su hijo como figura en Alemania?

“Soy lo más feliz del mundo al verlo a él triunfar. Uno solo quiere que ellos triunfen, que lo sobrepasen a uno”.

¿Cuál ha sido el plus de Córdoba durante esta temporada?

“La tranquilidad que ha tenido. Menos mal no ha tenido lesiones y ha estado parejo. Inicialmente, el técnico que tenía al principio no le daba minutos, solo por ahí 10 o 15. Pero llegó un momento en el que se dio cuenta que Jhon debía estar por encima de cualquier otro”.

¿Cómo trata Colonia (la ciudad) a Jhon?

“He tenido la oportunidad de ir dos veces a Colonia y lo tratan bien. Cuando vamos en la calle con él, la gente lo para, le pide fotos y su firma. El hombre es ídolo en la ciudad”.