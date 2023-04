Adolfo 'Tren' Valencia: "Como colombiano me siento triste por la situación de James Rodríguez"

James Rodríguez sorprendió este jueves 13 de abril con la noticia de que no seguirá más en el Olympiacos de Grecia. La determinación de esto se dio de mutuo acuerdo, según lo dieron a conocer tanto el futbolista colombiano, como el equipo griego en sus redes sociales. A raíz de este suceso que llamó la atención en el balompié mundial, en Gol Caracol dialogamos con Adolfo 'Tren' Valencia, quien nos dio su opinión al respecto.

En charla con este portal, el otrora delantero de la Selección Colombia mostró su voz de apoyo al '10' colombiano, pese a haberse marchado de manera abrupta del balompié griego.

¿Cómo ve la determinación que tomó James Rodríguez al no seguir en el Olympiacos?

"Creo que James es un jugador que nosotros los colombianos no tenemos ninguna queja. James siempre ha sido un jugador referente, un jugador que cuando ha estado dentro de los equipos de Europa siempre nos ha representado bien. El problema que siempre conocemos de James es la cuestión de las lesiones, que al parecer se le han vuelto crónicas. Es algo que prácticamente afecta mucho a los clubes, porque un jugador que de pronto juega un mes y se lesiona un mes o dos meses. Es algo que es preocupante. Pero en lo futbolístico no tenemos ninguna queja. James, siempre a donde ha ido, ha hecho goles, ha hecho pase gol. Y siempre es un jugador que nos ha representado muy bien".

James Rodríguez en su paso por el Olympiacos, de Grecia. Instagram oficial del Olympiacos.

Publicidad

En los últimos dos equipos que ha militado James, el Al Rayyan de Catar, y el Olympiacos, no ha terminado sus contratos, eso no lo deja mal parado...

"Eso es algo que él mismo tiene que mirar, que él tiene ver. Además de lo que pasa con su rendimiento. A pesar de la edad que tiene James, tiene que mantener una constancia de ritmo, de juego, y de no de lesionarse tanto. Con respecto al James que conocimos, y que nos representó bien, que siempre nos hizo dar mucha alegría a la Selección en los equipos que ha jugado sí te puedo hablar. Como colombiano me siento un poquito triste porque es un jugador que es muy exclusivo, un jugador que abre muchas puertas para los jóvenes y lo que quisiéramos era que llegara a los equipos y se sostuviera más, así como lo ha hecho Cuadrado o como lo ha hecho el mismo Falcao. Para que así también tenga un buen rendimiento nuestro balompié colombiano. Que los muchachos jóvenes ahorita vean también y puedan contar con ellos. Entonces no sé qué está pasando con él".

Será que James Rodríguez puede retornar a su nivel, ese que le conocimos en el Real Madrid y el Porto...

"Eso es lo que queremos, ese es el James que queremos ver. Cuando estuvo en el Porto, las alegrías que nos dio. Cuando fue al Bayern Múnich y las alegrías que nos dio. También en los Mundiales. Hoy nosotros los colombianos no podemos descartar a James. Yo cuando veo que empiezan a criticar a James, a mí no me gusta. James es un referente de nosotros. En la época de nosotros vivimos el 'Tino', 'El Tren', el mismo Freddy Rincón hicimos cosas interesantes por fuera, para que esas puertas se les pudieran abrir a los colombianos. Como también lo hicieron Iván Ramiro Córdoba, el mismo Mario Alberto Yepes, todos los que se fueron para allá; todos fueron referentes".

James Rodríguez Fotos: AFP y Twitter Oficial Olympiacos

A James nunca lo voy a criticar porque es un jugador que siempre admiré y nos representó bien. Es el que más goles ha hecho en los mundiales. Ha hecho un récord bueno. No podemos ver lo malo de las personas, también tenemos que ver las cosas buenas. Para mí, James es un referente y siempre lo respeto, como jugador y como persona. Pero si me preocupa las lesiones. Es un tema que hay que mirar por qué se lesiona tanto, y si él puede corregir esas cosas, yo creo que es un jugador que siempre lo vamos a tener en cuenta y siempre lo vamos a admirar con la Selección, porque él cuando vuelve a la Selección y está bien preparado, es un jugador que aporta muchas cosas buenas".