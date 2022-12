Adolfo 'Tren' Valencia y tres palabras en alemán: deme el balón, el billetico y tomar cerveza

El exjugador colombiano contó una anécdota jocosa de su paso por el Bayern Múnich, y todo ante una pregunta de su amigo y excompañero en Selección Colombia, Faustino ‘Tino’ Asprilla.

Adolfo ‘Tren’ Valencia dejó ver su lado más gracioso, este miércoles, en una entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y habló de las palabras o frases más importantes que aprendió cuando jugó en el fútbol de Alemania, en el Bayern Múnich.

"Al hermano del 'Tren' Valencia hay que fritarle un marrano para poder llenarlo, eso se acabó"

Todo comenzó con una pregunta del también exjugador de la Selección Colombia y gran amigo, Faustino Asprilla, a lo que el de Buenaventura recordó y habló de esas anécdotas.

“Fausto, a mí me dieron un salón donde yo tenía que ir y el profesor mío era brasileño. A mí me ponían a hacer esas clases tipo 11 de la mañana, cuando yo salía del entrenamiento, y pues yo madrugaba a las 6:00 a.m. al entreno. Entonces, cuando estaba en la clase, me agarraban durmiendo. Fui aprendiendo cuando el profesor iba a mi casa. Y yo lo que sí aprendí fue: denme el balón, era similar la frase en inglés. Lo otro, cuando quería tomarme mis cervezas y lo principal, que era lo de pedir el dinero, el billetico”, contó Valencia.

Además, el ‘Tren’ también se acordó de un episodio en el que se puso a tomar cerveza con el profesor de alemán y los pillaron.

“Estábamos en el estadio, me buscaron un salón, y el profesor me dijo que tenía sed y yo cuando abrí la nevera estaba llena de pura Heineken. Ahí, el profesor me dijo que esperáramos media hora y tomáramos cerveza. Empezamos y ese profesor como que llevaba años sin tomar, y en un momento ya iba como en seis y yo dos. Y entra alguien y me dicen “¿Valencia qué es eso?”, y el profesor me dice que “nos pillaron Adolfo”. Ya entonces yo le dije: “Dígale que estaba con ganas de tomar cervezas; dígale en alemán, que yo qué podía hacer”.

