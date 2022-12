Agenda de los jugadores de la Selección Colombia, del primer fin de semana de mayo

Las ligas internaciones entran en su recta final y los futbolistas de confianza de José Pékerman enfrentan choques de suma importancia para el futuro de sus equipos.

David Ospina: Arsenal vs. Manchester United, domingo a las 10 a.m. (DirecTV).

Camilo Vargas: Deportivo Cali vs. Jaguares, viernes a las 7:45 p.m. (Win Sports).

David González: Medellín vs. Equidad, domingo a las 7:30 p.m. (Win Sports).

Farid Díaz: Cortuluá vs. Atlético Nacional, sábado a las 6 p.m. (TV abierta).

Frank Fabra: Estudiantes vs. Boca Juniors, sábado a las 6:15 p.m. (ESPN 2).

Pablo Armero: Vitoria vs. Bahía, domingo a las 2 p.m.

Santiago Arias: Groningen vs. PSV Eindhove, domingo a las 7:30 a.m. (ESPN Play).

Cristian Zapata: Milan vs. Roma, domingo a la 1:45 p.m. (ESPN 2).

Yerry Mina: Palmeiras vuelve a jugar el 14 de mayo contra Vasco da Gama.

Davinson Sánchez: Ajax vs. Go Ahead Eagles, domingo a las 7:30 a.m. (ESPN Play).

Óscar Murillo: América vs. Pachuca, sábado a las 9 p.m.

Stefan Medina: América vs. Pachuca, sábado a las 9 p.m.

Daniel Torres: Deportivo Alavés vs. Sporting Gijón, domingo a las 5 a.m. (DirecTV).

Carlos Sánchez: Sassuolo vs. Fiorentina, domingo a las 8 a.m. (ESPN).

Wilmar Barrios: Estudiantes vs. Boca Juniors, sábado a las 6:15 p.m. (ESPN 2).

Mateus Uribe: Cortuluá vs. Atlético Nacional, sábado a las 6 p.m. (TV abierta).

Abel Aguilar: Deportivo Cali vs. Jaguares, viernes a las 7:45 p.m. (Win Sports).

Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Torino, sábado a la 1:45 p.m. (Caracol HD2)

James Rodríguez: Granada vs. Real Madrid, sábado a la 1:45 p.m. (DirecTV).

Edwin Cardona: Monterrey vs. Morelia, sábado a las 9 p.m.

Macnelly Torres: Cortuluá vs. Atlético Nacional, sábado a las 6 p.m. (TV abierta).

Luis Quiñones: Querétaro vs. Tigres, sábado a las 5 p.m.

Luis Fernando Muriel: Lazio vs. Sampdoria, domingo a las 8 a.m. (Fox Sports 2).

Miguel Borja: Palmeiras vuelve a jugar el 14 de mayo contra Vasco da Gama.

Carlos Bacca: Milan vs. Roma, domingo a la 1:45 p.m. (ESPN 2).

Duván Zapata: Udinese vs. Atalanta, domingo a las 5:30 a.m. (ESPN Play).

Otros jugadores:

Jeison Murillo: Génova vs. Inter, domingo a las 8 a.m. (Fox Sports).

Daniel Bocanegra: Cortuluá vs. Atlético Nacional, sábado a las 6 p.m. (TV abierta).

Sebastián Pérez: Estudiantes vs. Boca Juniors, sábado a las 6:15 p.m. (ESPN 2).

Jonathan Copete: Santos no vuelve a jugar hasta el 10 de mayo contra Paysandu.

Vladimir Hernández: Santos no vuelve a jugar hasta el 10 de mayo contra Paysandu.

Dayro Moreno: Cortuluá vs. Atlético Nacional, sábado a las 6 p.m. (TV abierta).

Falcao García: Nancy vs. Mónaco, sábado a la 1 p.m. (ESPN).

Teófilo Gutiérrez: San Lorenzo vs. Rosario Central, domingo a las 4:15 p.m. (TyC Sports).