Agente de Sebastián Villa: "Él quiere y respeta mucho a Juan Román Riquelme"

Rodrigo 'Tano' Riep, representante del colombiano Sebastián Villa, se pronunció este jueves y en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', ofrecieron las declaraciones del agente, sobre la situación del jugador en Boca Juniors y mostró su enfado por las ofertas que el club ha rechazado por él en los últimos años. El más reciente fue el Brujas, de Bélgica, pero el tema económico no llenó las expectativas en el 'azul y oro'.

Sanción económica

"Vamos a partir de una base, el chico obviamente se enteró de la situación, no formalmente, es decir nosotros no hemos recibido ningún tipo de información, carta o documento, ninguna formalidad del club, a no ser que haya llegado a la casa y nosotros no la tenemos en nuestro poder hoy. Pero bueno, si ya está esa información seguramente el club la hará llegar tarde o temprano, en algún momento llegará. La situación de Sebastián lo tiene claro, él no tiene ningún inconveniente con responder a esta carta, ha sido sancionado y asumir las consecuencias como corresponde".

Su ausencia en Boca Juniors

"Pero hay una cosa que no se si no está muy claro, o la gente no lo tiene claro y el periodismo tampoco. Sebastián no es que agarró un avión y salió corriendo y se fue; después de tener todo tipo de conversaciones con el club, que fueron muy pocas atendidas, en donde se tomó la negativa permanente de decirle que no a cualquier club en el mercado de pases, y consecutivamente a todas las ofertas que el tuvo durante 3 años".

Ofertas por Sebastián Villa

La situación es que en un momento el chico dijo: "me quiero ir, pero no me quiero ir mal", es decir, él jugó todos los partidos, jugó Copa Argentina, campeonatos, Libertadores, nunca faltó, no tuvo ningún problema. Siempre estuvo a disposición, es de los cuatro o cinco jugadores que más compitió dentro del terreno de juego, es decir que no hay un tema ahí que él no quiera jugar más en Boca, eso es una cosa que deslizaron, pero el chico les dijo que, "yo quiero crecer, quiero mejorar", la situación del país sabemos cual es, no es fácil para un extranjero que vino a ganar una cantidad de dinero y se encuentra con otra.

¿Por qué quiere irse de Boca Juniors?

"Hay un montón de cosas que están en el medio, que también él tiene su familia en el extranjero, que él cree que puede estar mejor. Teniendo está situación entendió y se enojó, porque hay que ser claros que él tomó una decisión enojado porque esta es la realidad, a veces uno lo puede asesorar y lo va a ayudar, como lo hice siempre, se lo dije a él, si mañana quiere una tontería trataré de acompañarlo y ponerle el pecho a gancho ciego. Si él toma las decisiones las conversamos primero, le damos nuestra opinión pero las decisiones las toma él".

Su ausencia en Boca Juniors

"Ahora, cuando él se va del Boca se va también porque la mamá está mal, porque tiene un problema de salud y dijo: "la verdad que yo pasándola mal acá, mi mamá está mal, yo me voy", si se tardó mucho más de lo previsto, si envió una carta pidiéndole la licencia, y tomó la decisión de decidir irse. Si está mal aceptaremos que está mal, él jugador acepta que está mal, entrena con sus compañeros, se volverá a romper el lomo como lo hizo toda la vida en Boca y lo va a seguir haciendo.

La relación con Juan Román Riquelme

"Villa respeta mucho y quiere mucho a Riquelme, él lo ayudó en lo personal y en los momentos difíciles; fue muy cercano."