“Al bailar muestro mi alegría, la del equipo y de dónde vengo”: Yerry Mina

El defensor, quien convirtió el gol de la victoria de Palmeiras sobre Wilstermann por Copa Libertadores, habló en rueda de prensa en donde reveló su secreto a la hora de innovar, con sus particulares celebraciones.

“Mis amigos siempre me dicen que tengo que bailar. Mi hermano me envía vídeos para que haga en la celebración. Entonces me motivo más para trabajar y hacer goles. Es importante, muestro mi alegría y la alegría del equipo, los fans, y de dónde vengo”, añadió Mina en declaraciones divulgadas por el portal ‘Globoesporte’.

El próximo domingo Palmeiras jugará contra Santos, en donde Mina seguramente jugará un papel fundamental para su equipo.

El defensor, quien lleva marcados cinco goles en 19 partidos con su escuadra, seguramente será uno de los jugadores convocados por José Pékerman, para afrontar los compromisos contra Bolivia y Ecuador.