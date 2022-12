Al colombiano Otero, de Estudiantes, un rival lo chuzó con una aguja, en Copa Argentina

El defensor Federico Allende, quien milita en el modesto club Pacífico de General Alvear, admitió que usó dichos objetos el pasado domingo contra el delantero colombiano, en el juego en el que su equipo venció 2-3 a Estudiantes de la Plata.

La sorpresiva eliminación de Estudiantes a manos del equipo que milita en el Torneo Federal B de Argentina, quedó como una simple anécdota, junto a la revelación que hizo Allende a ‘Radio Vorterix’ de Córdoba.

“Esto es para vivos. Se dio así, sabíamos que teníamos que ensuciar el partido y pinchaba con agujas a los delanteros de Estudiantes. Sabemos que el jugador de primera no le gusta el roce, que le hagas tiempo, que le juegues sucio. Veíamos que esa era la forma, el fútbol es así. Pobre negro, me debe haber odiado”, aseguró el argentino, en referencia a Juan Ferney Otero, delantero cafetero del equipo platense.

Por su parte, el oriundo de Sipí, Chocó, había indicado al respecto en el programa radial ‘Jogo Bonito’, “cuatro veces me dieron, me cambiaba de punta porque me pinchaban a cada rato. Le avisé al referí y no me dio bola (puso atención), al línea le dije y solo se reía. Se lo tomaron a juego, pensaron que todo era mentira, me pinchaba en la espalda”.

Otero, quien tienen 22 años, llegó en el mes de febrero a Estudiantes de la Plata, proveniente de Fortaleza.