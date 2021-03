¡Al menos lo admitió! Insaurralde dijo que "se le fue la mano" por pisotones contra Sebastián Villa

El fin de semana, Sebastián Villa fue noticia en Argentina por su bajo rendimiento en el juego frente a Independiente , además que tuvo un penalti en el último minuto y lo falló. Pero, también fue víctima de una fuerte acción donde fue golpeado.

Cuando corría el minuto 37 del primer tiempo, en el juego entre 'xeneizes' y 'diablos', el defensor Juan Manuel Insaurralde le dio dos pisotones al delantero colombiano, acción que paso desapercibida por el juez, que no pitó ni falta.

Este lunes, el jugador de Independiente habló para 'ESPN' y describió la situación: "Cuando uno juega un partido, está con las revoluciones muy altas y las pulsaciones a mil, y a veces pasan estas cosas. Se me fue la mano con Villa, fue una jugada agresiva. Pido disculpas, no fue con mala intención. Pero sí, después en cámara lenta y con mil repeticiones se ve el pisotón"

"Muchas veces dicen que Insaurralde es un jugador malintencionado. Es cierto que, en ocasiones, uno se excede un poco con la agresividad, pero no tengo mala intención. Quería aclararlo porque se están diciendo muchas cosas", salió en defensa propia el defensor.

Para terminar, no dejó pasar otras situaciones de juego, donde a su juicio se juzgo de manera incorrecta: "La jugada es rápida y Patricio (Loustau) tiene pocos segundos para decidir, como la del foul de atrás de Marcos Rojo, la del penal o la de Campuzano. Nos pasa a todos, no hay que caerle tanto al árbitro, a veces acertás y a veces no, como los jugadores", dijo.