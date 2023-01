Al-Nassr quedó maravillado con actuación de David Ospina y le dedicó una particular publicación

David Ospina se llevó los aplausos de todos los fanáticos, cuerpo técnico, jugadores y hasta del propio Cristiano Ronaldo, al salir este viernes 6 de enero como una de las figuras de la cancha en el partido de la feha número 12 de la Liga de Arabia Saudita, que enfrentó al Al-Nassr con el Al-Tai SC en el King Saud University Stadium.

El guardameta de la Selección Colombia se jugó un partidazo, no sólo por las buenas intervenciones que tuvo, sino porque también propinó una asistencia para el segundo y definitivo tanto de su escuadra este viernes en el campeonato saudí. El compromiso de Ospina Ramírez fue 'redondo', que hasta el Al-Nassr no dudó en destacarlo con una particular publicación en sus redes sociales oficiales.

El Al-Nassr escribió las siguientes palabras en su plataforma social de Twitter: "Higuita's Legacy", que en español traduce "el legado de Higuita". Dicho 'post' lo acompañó con una serie de fotografías con unas jugadas de David Ospina en el terreno de juego del King Saud University Stadium. Se le observa al arquero antioqueño despejando un balón en el área con la cabeza.

Y es que recordemos que además de compartir bandera y nacionalidad con René Higuita, el excancerbero de Atlético Nacional hizo parte del Al Nassr como entrenador de arqueros de la plantilla saudí, por eso la mención anterior.

'El Loco' no jugó en el campeonato saudí, pero estuvo dando sus conocimientos y experiencia bajo los tres palos como coordinador de arqueros del club en el 2011. Luego, en el año 2015 llegó a ser director técnico interino de la primera plantilla tras la marcha del banquillo técnico de Jorge Da Silva. A su vez, tuvo otra oportunidad de ocupar el banco de estartega de Al-Nassr de forma interina, en el 2016, cuando reemplazó al exdefensor italiano Fabio Cannavaro.

Esta es la publicación del Al-Nassr FC en las redes sociales:

De otro lado, luego del triunfo por 2-0 sobre Al-Tai SC por la jornada número 12 de la Liga de Arabia Saudita, David Ospina charló con los medios de comunicación y dejó sus impresiones.

"Era un partido muy difícil con un campo muy pesado para ambos equipos, pero Al-Nassr salió a buscar su partido, a realizar las cosas de la mejor manera y, bueno, se dio una gran victoria. Ahora hay que pensar en lo que se viene; hay que ir paso a paso, partido tras partido, nosotros debemos seguir trabajando; seguir apuntándole a los objetivos que tenemos trazados desde inicios de temporada", aseguró el arquero antioqueño de 34 años a la prensa.