Alan Shearer y el susto que se pegó por culpa del ‘Tino’ Asprilla: “Llegó una mañana gritando a mi casa”

Los exfutbolistas consolidaron una gran amistad durante el paso del colombiano por Newcastle United, entre febrero y agosto de 1996.

Ya son innumerables las anécdotas que ha contado Faustino Asprilla en las últimas semanas. Ahora, fue el turno para uno de sus excompañeros de hablar sobre el histórico delantero de la Selección Colombia, quien durante toda su carrera ha estado rodeado de historias increíbles.

Publicidad

En esta ocasión, Alan Shearer, con quien el ‘Tino’ compartió camerino en Newcastle, contó una de sus tantas experiencias con el colombiano, durante una entrevista con Gary Lineker.

No le importó el coronavirus y salió a la calle a ayudar: Faustino Asprilla donó mercados

"El timbre de mi puerta sonó un domingo como a las 6:30 de la mañana, y ahí mismo me pregunté, '¿qué demonios es eso? Miré afuera y vi al Tino sentado, gritando: ¡Shearer! ¡Shearer'", aseguró el exdelantero de la Selección de Inglaterra.

"No me preguntes qué estaba haciendo, no me preguntes dónde había estado, pero creo que, sin gritar, fácilmente podría haber entrado a mi casa. Era un tipo loco, pero encantador (risas)", finalizó.

Publicidad

El ‘Tino' y Shearer forjaron una gran amistad durante el tiempo en el que coincidieron en las filas del Newcastle United, entre febrero de agosto de 1996 -cuando el inglés llegó al club; Asprilla llevaba en St James' Park desde el mes de febrero de ese año- y enero de 1998, momento en el colombiano dejó la entidad.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.