Alejandro Restrepo y sus primeras impresiones como DT de Alianza Lima: "Vimos la grandeza del club"

Alejandro Restrepo se ha convertido en uno de los directores técnicos colombianos más deseados del momento y no es para menos, pues fue uno de los principales autores de la primera estrella conseguida por el Deportivo Pereira , además de llevarlos hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

Recientemente, el técnico antioqueño llegó a Alianza Lima para escribir un nuevo capítulo en su libro de vida y precisamente de ello tuvo posibilidad de hablar en los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo'.

En primera instancia, habló de que fue lo que se encontró al llegar al club peruano, en qué estado están sus jugadores y que es lo que, en sus primeras sesiones como entrenador, buscará trabajar. "Ya es nuestra quinta sesión de entrenamiento aquí en Lima. Pero, el plantel llevaba casi un mes de vacaciones y hay que ir ajustando todos los detalles. Venir después de una pausa tan larga, hay que tener cuidado con toda la carga de trabajo. Toca adecuar de nuevo el cuerpo y la parte fisiológica", confesó.

Por otro lado, habló de como fue el proceso de llegar al fútbol de Perú, siendo consciente de que le llegarían propuestas de algunos otros equipos del fútbol colombiano. Después de año y medio de haber estado en Pereira, queríamos tener esa posibilidad de elegir un nuevo destino, un nuevo lugar. Sabíamos que en Colombia íbamos a poder tener algunas oportunidades, pero el torneo se estaba jugando, se estaba desarrollando y entendíamos que eso tenía que suceder después de terminar las finales y en todo ese tiempo también miramos el panorama internacional como una excelente opción", contó en primer lugar.

"Sobre la posibilidad de Alianza Lima, se contactaron con nosotros, empezamos a mirar la parte deportiva, el proyecto que tienen, la oportunidad de jugar la Copa Libertadores y la verdad que vimos la grandeza del club y esta es la posibilidad de seguir creciendo en nuestra profesión", profundizó Restrepo.

Más declaraciones de Alejandro Restrepo en 'Blog Deportivo'

Alejandro Restrepo en su presentación como técnico de Alianza Lima - Foto: Alianza Lima Oficial

Sobre Kevin Serna, extremo colombiano...

"Estamos felices con Kevin porque somos compatriotas. Nos ha llamado mucho la atención su alegría, profesionalismo. Es muy tranquilo. Ha hecho una carrera en Paraguay, aquí en Perú ya lleva 3 años. Tiene también esa posibilidad de nacionalizarse. Creo que es un jugador que suma, que teniendo esa nacionalidad peruana también no ocupa plaza de extranjero y ojalá que por el bien de él y también por la representación que ha hecho el fútbol colombiano".

Sobre los colombianos que hay en Alianza Lima

"Está Serna, que está trabajando sobre la doble nacionalidad y ha renovado Pablo Sabbag, quien terminó contrato el año pasado, pero me alegro de que haya renovado y ya está entrenando con nosotros. Acá se pueden cinco extranjeros, están también en buscar que sean seis. Estamos buscando el cierre de otros futbolistas en las próximas horas. Pero por ahora solamente Pablo y Kevin".

Sobre de que Pablo Sabbag juegue para la Selección de Siria

"Ya me habían comentado algo. Él se acercó y fue de los primeros temas que tocamos, la verdad, me sorprendió la sinceridad con la que él me habló sobre el caso y desde hace mucho tiempo se le ha abierto esta posibilidad. Lo mucho que eso le pueda ayudar en su carrera y también. Creo que el jugador le puede ir muy bien el hecho de representar a un país en todo el tema de eliminatorias, en el Campeonato de Asia, en este caso. La verdad, lo vi muy ilusionado, seguramente lo va a hacer crecer mucho como profesional".

¿Le coqueteó Nacional antes de irse a Alianza Lima?

"La verdad Nacional, ya desde hace rato que tienen un cuerpo técnico conformado y antes, cuando estábamos en Pereira, siempre nos enfocamos en lo nuestro también, así que nunca me coquetearon. Tampoco Junior, ahora había mucho rumor. Nunca hubo una propuesta como tal".