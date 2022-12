Alejandro Rodríguez, el colombiano que quiere seguir los pasos de Falcao en River Plate

Tiene 17 años, se formó en el Deportivo Cali y gracias a un acuerdo entre ambos clubes, estará a prueba dos semanas en el equipo ‘millonario’. Esta es su historia.

En las dos últimas décadas, River Plate, de Argentina, terminó de formar a dos futbolistas colombianos que tiempo después le dieron réditos económicos y deportivos al club: Falcao García y Eder Álvarez Balanta.

A esto mismo quiere apostar el equipo ‘millonario’ con Alejandro Rodríguez Baena, un talentoso portero colombiano de 17 años, que pertenece a las divisiones menores del Deportivo Cali y que estará a prueba en Buenos Aires por dos semanas.

“Mi pasión por el fútbol crece desde que tengo memoria. Soy una persona que ha amado este deporte desde los 3 años. Mis papás y mis hermanos siempre me lo inculcaron”, le contó el portero a la página del Cali.

El guardameta se destacó este año en el Torneo Juvenil de las Américas, uno de los campeonatos más prestigiosos en el país, y los ‘caza talentos’ de River Plate posaron sus ojos en él.

“Empecé jugando de defensa central. De hecho, he jugado en todas las posiciones. De ahí pasé a ser arquero, pero años después empecé a ser goleador. Fui goleador en mi colegio. Pero el arco siempre lo he tenido en la sangre. Salió a relucir cuando tenía 10 años. Me llenaba de pasión atajar”, agregó sobre su formación.

Rodríguez Baena llegó a las divisiones menores del Deportivo Cali en 2014 y recientemente ha sido clave para la categoría Sub-17 en el Torneo Nacional, las Américas y en el campeonato de Liga Vallecaucana. También ha formado parte de la Selección del Valle y de una clínica de arqueros de la Selección Colombia.

Sobre la oportunidad que tendrá en uno de los equipos más importantes del continente, el juvenil arquero afirmó que “la noticia de ir a River fue muy importante. Dentro de la familia siempre nos hemos trazado un camino en mi carrera. Ver como las metas y los sueños se van cumpliendo, es algo hermoso. Al contárselo a toda mi familia fue una felicidad enorme. Voy por más”.

Así, el arquero ya posa con la indumentaria de River Plate y comenzó a trabajar por su sueño de triunfar en Argentina y, por qué no, de seguir los pasos del capitán de la Selección Colombia, Radamel Falcao García.

