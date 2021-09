¡Alerta en Nápoles! David Ospina estaría en duda para el debut en la Europa League

Nápoles está en alerta y no es para menos; el portero Álex Merte, habitual titular, se encuentra lesionado y David Ospina, quien sí está disponible, no podría ingresar a territorio inglés el próximo jueves, por medidas del gobierno, para debutar por la Europa League frente al Leicester City.

Y es que en territorio británico, el primer ministro, Boris Johnson, prohibió la entrada de viajeros provenientes de América del Sur ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Cabe mencionar que Ospina estuvo presente con la Selección Colombia, en el doble empate 1-1 frente a Bolivia y Paraguay, y en la victoria 3-1 sobre Chile; en todos los juegos fue titular y actuó durante todo el compromiso.

Así las cosas, Nápoles no podría contar con Ospina para el juego internacional; sin embargo, el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, afirmó que ya ha enviado una carta al Reino Unido para que dejen ingresar sin problema al golero colombiano, para el próximo jueves.

"Desafortunadamente estamos luchando contra el Covid-19 y las instituciones nacionales y futbolísticas. Por ejemplo, siempre he dicho que no se puede jugar más de un cierto número de juegos al año. Me gusta ir a jugar contra el Leicester que ha ganado un campeonato y jugar muy bien, pero ahora el problema a resolver es ser aceptado por Boris Johnson en Inglaterra, porque jugar sin portero y Osimhen sería absurdo", señaló De Laurentiis, en declaraciones recogidas por la 'Gazzetta dello Sport'.

"Hablé con Marchetti de la UEFA y me tranquilizó diciendo que mi mensaje fue enviado al gobierno inglés. Afortunadamente jugamos el jueves. Deberíamos hacer un discurso igual para todos, pero cada uno juega su propio juego y teniendo más días disponibles, esperamos que al menos este jueves estén convencidos ”, sentenció el presidente del Nápoles.