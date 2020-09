Alertan en Argentina que Juan Fernando Quintero se podría quedar sin jugar en este 2020

"Juan Fernando Quintero podría quedarse sin jugar hasta 2021. El volante, quien no volverá a River, no resolvió su llegada al Shenzhen de China: aún necesita la visa de trabajo. Si no se cierra la transferencia, no jugaría en lo que resta del año", indicó en una nota 'TyC Sports', en la que el protagonista es el volante colombiano, que se desligó de la disciplina del equipo argentino desde hace ya varias semanas.

El mismo medio siguió con su explicación del caso y agregó que "Quintero se fue a Miami hace tres semanas y ahora está en Bogotá, Colombia. El jugador aún debe obtener la visa de trabajo: la necesita para volar a China y realizarse la revisión médica. Sin eso, no podrá firmar su contrato".

Por ahora, no se conocen declaraciones oficiales ni del jugador, ni de los dirigentes de River Plate al respecto. Cabe indicar que el libro de pases en el balompié chino se cierre este 30 de septiembre.

"En caso de que no se concrete la transferencia (por la cual River esperaba recibir cerca de 10 millones de dólares limpios), en una negociación marcada por desprolijidades, Juanfer podría quedarse sin jugar hasta enero de 2021, a menos que aparezca una oferta de otra liga", finalizó el citado medio argentino.

