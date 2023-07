Alexandre Pato, sobre la llegada de James Rodríguez a Sao Paulo: "Es un tipo de clase mundial"

Alexandre Pato, reconocido futbolista de Sao Paulo, se refirió a la llegada de James Rodríguez al ‘tricolor’ y la manera en la que llega a aportar al conjunto brasileño, que actualmente está vivo en Liga, Copa y Sudamericana.

Luego de igualar por 0-0 frente a Bahía por la jornada 17 del Brasileirao, el referente del conjunto paulista fue cuestionado por las diferentes razones en las que el equipo no logró sumar a tres, eso, acompañado de lo que ha sido el fichaje de James Rodríguez, quien se ha convertido el tema noticioso de los últimos días.

Frente esto, Alexandre Pato no dudo en elogiar al colombiano, al que le destacó sus grandes capacidades técnicas y futbolísticas, con las cuales el equipo crecerá a lo largo de la temporada: “James Rodríguez es un tipo de clase mundial. Es una muy buena llegada, da un empujón extra para el grupo y para la afición. Si tiene las condiciones para jugar, marcará mucha diferencia.”.

“Estamos esperándolo, será un gran referente para el grupo. Tiene la capacidad de hacer lo que mejor sabe hacer. También haremos lo mejor por él”, complementó el futbolista brasileño, dando el visto bueno al fichaje del cucuteño, quien llega como jugador libre, después de su paso por el Olympiacos de Grecia.

Sin embargo, Pato también tocó el tema de lo que podría ser la llegada de Lucas Moura, otro jugador con experiencia europea, que podría darle un plus de calidad a la nómina ‘tricolor’, de cara a lo que será el segundo semestre de este 2023.

“Le hablé, le he hablado. Espero que tome la mejor decisión, pero también sé que no es fácil, no es solo fútbol. Si puede y todo sale bien, sería muy bienvenido. Es un gran jugador y aportará mucho”, sentenció Alexandre, quien entiende las condiciones son complejas, sin embargo, con posibilidades sobre la mesa, siempre existe la opción de llegar.

Por otra parte, ya con James en las toldas del equipo brasileño, se espera que el futbolista ‘cafetero’ se incorpore al grupo e inicie trabajos lo más pronto posible, para estar a disposición de Dorival Júnior, quien es el actual entrenador de la escuadra paulista.

El siguiente encuentro de Sao Paulo será el jueves 3 de agosto frente a San Lorenzo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, competencia a la que el cucuteño está escrito y, por lo menos, desde el ámbito reglamentario, podría hacer presencia.