Alexis Pérez: "Argentina te da una madurez a nivel mental de cómo competir"

Alexis Pérez logró ganarse un nuevo llamado a la Selección Colombia de mayores, luego de haber respondido de gran manera en el primer duelo del año de la 'tricolor' frente a Estados Unidos, el defensor del registro del

Giresunspor volvió a recibir la confianza de Néstor Lorenzo, para lo que será la gira por Asia frente a Corea del Sur y Japón.

El zaguero barranquillero habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' para hablar de lo que fue su nueva convocatoria con el combinado y de lo que ha sido su trayectoria en el fútbol profesional

"Yo sabía que la oportunidad de ese acercamiento que hubo la vez pasada era para abrirme las puertas y abrir mi camino en la Selección Colombia. Porque venía trabajando mucho por esa oportunidad. Llegó y afortunadamente pude aprovecharla bien, dejar una buena imagen y contribuir en el proceso de la selección, esperamos sea un largo camino", expresó de entrada refiriéndose a su participación en la 'tricolor', a inicio de año.

En otra de sus intervenciones se refirió a la razón por la cual pudo haber recibido un nuevo llamado a la 'tricolor',"siempre creo que lo que hace la entrada a la Selección Colombia, independiente de la pierna que utilice uno, es la regularidad que uno tiene en el club, y los buenos rendimientos. En datos específicos, cuando tienes la posibilidad de tener una pareja de central con ambos perfiles, creo que es una ventaja".

Publicidad

Asimismo, se refirió a la retroalimentación que les dio Néstor Lorenzo luego del duelo frente a Estados Unidos, "el 'feedback' fue en general, lo que el 'profe' manifestó fue que no es fácil tratar de compaginar en lo que fue menos de una semana que tuvimos para enfrentar u rival como Estados Unidos. En general el grupo estuvo a la altura de lo que es la Selección, ya después el 'profe' toma sus decisiones específicas de quien puede seguir en el proceso. Personalmente, terminé satisfecho porque sentí que hice un muy buen trabajo, que lo terminé ratificando en el club".

Aquí más declaraciones de Alexis Pérez:

*El país donde logró crecer más como jugador

"Mi paso por Argentina me dio un plus en lo que ha sido mi rendimiento futbolístico, por lo que es a nivel mental, como se vive, como se juega, y la seriedad del caso con el que se trabaja. En Argentina tuve la oportunidad de tener a Luis Zubeldía en Lanús, y desde que lo hablé con él le dije que iba a ser la llave que me iba a permitir ir a Europa y creo que eso me facilitó mucho para mi llegada acá a Turquía".

Publicidad

*Diferencia entre Colombia y Argentina

"Argentina lo sigue ratificando, y con lo que demostró a nivel Mundial, es un país que el fútbol europeo centra su mirada ahí. Por lo que pude experimentar es eso que hay entre Colombia y Argentina, que no me gusta comparar porque tenemos jugadores con muchísimo talento, creo que por momentos nos quedamos cortos en la forma en que competimos, en Argentina se compite de verdad, en los entrenamientos, la forma en que se asumen las responsabilidades y ellos lo saben".

*Lo que aporta competir en el fútbol argentino

"Te da una madurez a nivel mental de cómo competir, son cosas que cuando llegas a este tipo de nivel estás listo para asumir el reto. Además, vienes con un plus físico de cómo se trabaja y eso ayuda a marcar la diferencia, además ayuda a que la adaptación sea más rápida. Hoy en día el fútbol lo están definiendo pequeños detalles".