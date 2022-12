Alfio ‘Coco’ Basile: “Me fui de Racing porque 'Teo' Gutiérrez sacó un arma en un vestuario”

El experimentado entrenador argentino le respondió al delantero colombiano, quien en pasados días tuvo apreciaciones sobre su extécnico cuando jugó en Racing de Avellaneda.

Este lunes, en Argentina hubo revuelo por las afirmaciones que Alfio Basile tuvo para el delantero Teófilo Gutiérrez, a quien le aduce su salida de la ‘academia’, en 2012.

Justamente, el ‘Coco’, como es conocido el estratega, habló para ‘Los Más Grandes’, programa partidario de Racing; allí manifestó que: “nunca llegué borracho un entrenamiento”.

Y esto precisamente porque en pasados días, Teo dijo: ‘Coco llegaba 'sabroso' a los entrenamientos’. De esta manera indicaba que el timonel se presentaba levemente alicorado a las prácticas del club albiceleste.

Sin embargo, la respuesta de Basile no paró ahí, también señaló al atlanticense de ser el causante de su ida de Racing: “Yo me fui de Racing porque este muchacho sacó un arma en un vestuario. Nunca me pasó algo así”.

Cabe recordar que hace un tiempo Gutiérrez Roncancio aclaró que el arma era de juguete.

Se refirió al presente del atacante nacional con fuertes palabras, “es marketinero y fue un gran jugador, pero ahora decreció mucho su rendimiento y en Junior ya no gravita”.

Ahora mismo, Basile no ejerce como entrenador, de hecho, en 2012, y conduciendo los hilos de la ‘academia’ fue su última experiencia en los banquillos técnicos.