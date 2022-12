Alfredo Morelos, cansado de las mentiras y los insultos: “Se han metido con mi esposa y mi mamá”

El delantero colombiano salió a desmentir, este lunes, las versiones que aseguraban que su pareja había pagado un investigador privado para que lo siguiera. Además, habló de posibles ofertas para cambiar de club.

Todo un revuelvo causó en días anteriores la información que involucraba a Alfredo Morelos, quien encontró debajo de su vehículo a un sujeto, que al parecer estaba tratando de manipular los frenos del mismo.

Sin embargo, la polémica se acrecentó en las últimas horas luego de que el diario ‘Daily Mail’ asegurara que la esposa del delantero colombiano era quien había pagado a esta persona -supuestamente un investigador privado- para que siguiera al futbolista del Rangers.

“Fue verdad lo del auto, encontré una persona debajo. No sé qué intención tenía. Aún no sé nada. Pero lo que se ha especulado en la prensa en falso. Vamos a hacer un comunicado porque no hay pruebas contra mi esposa. Vamos a limpiar su nombre. Estamos dispuestos a llegar al fondo de esta situación”, afirmó Morelos, en dialogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Y es que la situación del atacante ’cafetero’ no ha sido del todo agradable en Escocia. Pues, en medio de su exposición constante al ser figura de Rangers, ha sido víctima de insultos por parte de los aficionados de los otros equipos.

“Es un poco complicado el tema del racismo, soy un jugador muy fuerte que con futbol y talento he demostrado. Es más, en los partidos, cuando celebro, empiezan a insultarme, a tirarme cosas, se han metido con mi familia, es el trabajo de uno, no debería pasar esto”, aseguró.

De hecho, hubo un caso en particular que Morelos no olvida. “Gracias a Dios no entiendo el idioma, pero lo peor fue cuando se metieron con mi madre, una hinchada sacó un cartel muy grande insultándola”.

Justamente por su gran rendimiento dentro del terreno de juego, cada que vez que se abre el mercado de pases su nombre no deja de sonar en equipos de ligas europeas más competitivas.

“Hay muchos equipos interesados en mi situación, ya llevamos la mitad de temporada con 28 goles, ahora toca terminar esta temporada con Rangers y después llamar la atención para ver qué pasa en la siguiente”, señaló.

Incluso, salió al paso de las versiones que indicaban sobre una posible llegada a Boca Juniors. “No me ofreció nada. Es imposible regresarme ahora a Sudamérica, tengo mis prioridades en Europa”.

Finalizó afirmando que más allá de no haber tenido una conversación reciente con Carlos Queiroz, “sí he hablado con el preparador físico. Después de las fechas de suspensión debo volver a la titularidad, continuar marcando goles y tener la posibilidad de regresar a la Selección”.

