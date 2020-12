Alfredo Morelos, en problemas: fue citado al comité disciplinario por un codazo a un rival

Siguen las malas noticias para Alfredo Morelos en Escocia. A su sequía goleadora de nueve partidos sin marcar en la liga local, se le sumó una citación por parte de la Federación Escocesa de Fútbol en relación a una agresión que protagonizó el colombiano el último fin de semana.

Durante la victoria 1-2 del Rangers sobre el Dundee United el domingo pasado, el delantero de 24 años agredió con su codo, el rostro del jugador Mark Conelly, en una disputa por un balón aéreo.

Conforme a ello, el árbitro central amonestó a Morelos y ahora, se le ha emitido un aviso de queja por parte de la Asociación Escocesa de Fútbol y se enfrentará a una audiencia disciplinaria el jueves 17 de diciembre.

Acerca de esta situación, Steven Gerrard, técnico del Rangers, defendió al 'Búfalo' en rueda de prensa y dijo que fue una jugada normal de partido.

"¿Por qué debería hablar de eso? No vi un codo. Si lo miras de nuevo, no hay codo allí. El árbitro lo vio y se ocupó de ello. Fue una falta y una tarjeta amarilla y tenemos que lidiar con eso. Pero si lo miras de nuevo, la próxima vez que te vea dirás que no fue codazo. Estas cosas pasan. No es el primer delantero centro al que le ha pasado esto. Tienen momentos y fases en los que no están en plena forma", apuntó.

Por lo pronto, y antes de la audiencia del jueves, Alfredo Morelos sería titular este miércoles en el partido entre Rangers y St. Mirren, válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Escocia.