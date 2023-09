Alfredo Morelos, en su presentación con Santos: "Vengo a rendir bien y a competir, estoy feliz"

A pesar de haber dado sus primeras sensaciones como jugador del Santos de Brasil en entrenamientos, no fue hasta la jornada de este martes 12 de septiembre que Alfredo Morelos fue oficializado como nuevo fichaje del 'Peixe'. Y justamente, en la rueda de prensa ofrecida por el cuadro de Sao Paulo, el delantero colombiano otorgó sus primeras palabras.

"Desde que llegué me recibieron de la mejor manera, muy cómodo. La verdad es un grupo que viene trabajando desde hace mucho y obviamente este fichaje fue algo para ayudar a la situación en la que está Santos ahora. Sabemos la situación en la que está el club, todos la entendemos tanto los directivos como el cuerpo técnico, los compañeros, así que nada, la idea es llegar aquí, tratar de adaptarme lo más pronto posible, como dije anteriormente, solo llevo 8 días aquí entrenando super fuerte, al máximo para así estar en el próximo partido", indicó inicialmente Alfredo Morelos.

Sumado a eso, el atacante cordobés se refirió a lo que ha sido su adaptación al nuevo equipo

"Mis compañeros no quieren que el club esté en esta situación. Fue una semana muy positiva. Tenemos que ganar, Santos es muy grande y no puede caer. Mis compañeros y yo sabemos que tenemos que ganar. Son 16 partidos que tenemos que jugar a muerte, donde tienes que sentir esta camiseta, tiene mucho peso y eso vale mucho".

Publicidad

"Vengo a rendir bien y a competir de forma sana. Estoy feliz de estar aquí, espero marcar la diferencia con goles y buenos partidos. Hay un proceso, pero si trabajamos bien podremos sacar al club de esta situación, lo importante es mantener al Santos en la primera división del fútbol brasileño. Lo que importa es ayudar al Santos, no importa dónde me pongan a jugar, ya sea de 9 o de extremo, tengo esa ambición”, complementó el delantero colombiano, con paso por el fútbol europeo.

Alfredo Morelos en rueda de prensa con el Santos Foto: Twitter @SantosFC

“Vine a ayudar, no me importa dónde me pongan. En el Rangers jugué de muchas maneras, a veces solo arriba, como 9, y luego jugué con un compañero y me hizo bien. Haré cualquier cosa, lo que me pida el entrenador. Si juego solo o con otro jugador, me sentiré bien”, concluyó el 'búfalo'.

Además de su habilidad goleadora, Morelos es conocido por su trabajo duro y su ética de trabajo ejemplar en el campo. Estas cualidades son esenciales en un entorno de fútbol brasileño conocido por su intensidad y ritmo rápido.