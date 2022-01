Alfredo Morelos encanta en Escocia: "Juega al límite y nuevamente está disfrutando de su fútbol"

Mientras vuelve la acción en el fútbol escocés, en el país siguen analizando lo que fue la primera parte de la temporada, que dejo al Rangers, de Alfredo Morelos, liderando la liga, con seis puntos más que el Celtic.

Barry Ferguson, exjugador con pasado en el club de Glasgow, valoró el regreso al buen nivel del colombiano y le atribuyó buena parte de la responsabilidad a Giovanni Christiaan van Bronckhorst, el técnico que reemplazó a Steven Gerrard unos meses atrás.

"No hay duda para mí de que el delantero ha tenido una nueva vida bajo el mando de 'Gio'. No estoy diciendo que no estuviera haciendo el trabajo para Steven Gerrard, ya que solo hay que mirar sus excelentes actuaciones la temporada pasada que ayudaron a conseguir el título. Pero tienes que admitir que no era el mismo en la primera parte de la campaña", escribió de entrada en su columna para el diario 'Daily Record'.

"No sé si eso se debió al hecho de que regresó tarde para la pretemporada. A veces, si te pierdes las primeras etapas del regreso, puede tomar un tiempo ponerse al día", afirmó sobre los primeros partidos en la temporada 2021/2022.

"Ciertamente luce en su papel ahora, con seis goles en ocho partidos bajo el mando del nuevo técnico. Morelos también tiene una sonrisa en su cara de nuevo. El delantero es uno de estos tipos que a veces no puede ocultar sus emociones. Si está enfadado, parece enfadado", expresó el futbolista que juega para Blackpool, de la segunda división de Inglaterra.

Por último, admitió que es admirador del juego del 'Búfalo': "Pero siempre he sido un fan. Me gusta que juegue al límite, tiene ese poco de fuego en el vientre cuando está en su mejor momento. También me gusta verlo disfrutando de su fútbol y ese parece ser el caso de nuevo".

Publicidad

Rangers vuelve a competencia el próximo 18 de enero, enfrentando a Aberdeen, donde Morelos espera volver a inflar las redes y ganarse más elogios en Escocia.