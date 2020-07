Alfredo Morelos nuevamente es criticado en Escocia: “Es más problemático de lo que vale”

Vuelve y juega para Alfredo Morelos. En medio de una posible salida al Lille, de Francia, ahora le llueven las críticas por una reprochable actitud que tuvo durante el último partido de preparación del Rangers.

Durante la victoria del equipo escocés 2-0 sobre Coventry City, el pasado sábado, el entrenador Steven Gerrard decidió sustituir al delantero colombiano, quien al parecer no le gustó esto y se fue recriminando mientras se dirigía directo a los vestuarios.

Esto no cayó nada bien el reconocido exfutbolista escocés Kris Commons, quien arremetió contra Morelos. "Ha tenido muchas oportunidades, pero lo volvió a hacer. Se fue escupiendo y directo al túnel después de ser cambiado”, dijo en 'Daily Mail'.

“Ese es el tipo de tonterías petulantes que le darán gusto ver a Gerrard, porque francamente ha sido más problemático de lo que vale. Son las tarjetas rojas y la serie de suspensiones las que definen su carrera en Rangers. El técnico necesita jugadores en los que pueda confiar y simplemente Morelos nunca va a encajar", aseveró.

De hecho, Commons no se quedó ahí y fue más allá al afirmar que el futbolista ‘cafetero’ no ha dejado una huella que valga la pena rescatar durante su actual paso por el fútbol europeo.

"¿De qué otra forma vamos a juzgarlo? No será por su palmarés. No ha ganado nada y no le ha hecho un solo gol al Celtic. Quizás su único aporte a Rangers será la ganancia económica que va a dejar cuando lo vendan. Cualquier dinero que obtengan por Morelos es importante para que Gerrard rearme su equipo", finalizó.

